Вратарь Антон Худобин расторг контракт с новосибирским ХК «Сибирь»

В нынешнем сезоне «Сибирь» заняла десятое место в восточной конференции и не попала в плей-офф Кубка Гагарина. Причиной стал вычет четырех очков из-за «легионера» Федора Гордеева, изначально расторгнувшего контракт и планировавшего доиграть сезон в США. Однако позже со спортсменом продлили контракт до 2026 года.