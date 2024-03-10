Вратарь Антон Худобин расторг контракт с новосибирским ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Соглашение между 37-летним вратарем и командой было рассчитано до конца апреля этого года. Согласно информации из источников издания «Чемпионат», стороны достигли взаимного соглашения о завершении сотрудничества. Официально новость в хоккейном клубе пока не прокомментировали.
Худобин присоединился к «Сибири» в середине текущего сезона. В прошлом он провел пять матчей без одной победы, его процент отраженных бросков составил 90%.
В нынешнем сезоне «Сибирь» заняла десятое место в восточной конференции и не попала в плей-офф Кубка Гагарина. Причиной стал вычет четырех очков из-за «легионера» Федора Гордеева, изначально расторгнувшего контракт и планировавшего доиграть сезон в США. Однако позже со спортсменом продлили контракт до 2026 года.
Напомним, ранее ХК «Сибирь» уволил директора Сергея Климовича из-за неудач в КХЛ.