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Вратарь покинул команду

Вратарь Антон Худобин расторг контракт с новосибирским ХК «Сибирь»

10 марта 2024, 11:43
Фото: ХК «Сибирь»
Вратарь покинул команду
Голкипер Антон Худобин раньше времени прекратил свое сотрудничество с хоккейным клубом «Сибирь».

Соглашение между 37-летним вратарем и командой было рассчитано до конца апреля этого года. Согласно информации из источников издания «Чемпионат», стороны достигли взаимного соглашения о завершении сотрудничества. Официально новость в хоккейном клубе пока не прокомментировали.

Худобин присоединился к «Сибири» в середине текущего сезона. В прошлом он провел пять матчей без одной победы, его процент отраженных бросков составил 90%.

В нынешнем сезоне «Сибирь» заняла десятое место в восточной конференции и не попала в плей-офф Кубка Гагарина. Причиной стал вычет четырех очков из-за «легионера» Федора Гордеева, изначально расторгнувшего контракт и планировавшего доиграть сезон в США. Однако позже со спортсменом продлили контракт до 2026 года.

Напомним, ранее ХК «Сибирь» уволил директора Сергея Климовича из-за неудач в КХЛ.

ХК «Сибирь» уволил директора Климовича из-за неудач в КХЛ
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#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Сибирь#Хк сибирь#Контракт#Эмилия Губарева
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