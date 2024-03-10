Законностью сноса дома Кондратюка в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
Один из жителей Новосибирска обратился к Бастрыкину с сообщением, что в апреле 2023 года здание, построенное в 1924 году и являющееся объектом культурного наследия, было снесено под предлогом реконструкции.
По данному случаю проводится проверка в СКР Новосибирской области. Председатель СКР РФ поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области представить отчет по этой ситуации.
Напомним, в начале апреля 2023 года в Новосибирске был снесен дом-музей Юрия Кондратюка, основоположника космонавтики и автора посадки на Луну. Здание располагалось на улице Советской, 24. В настоящее время его реконструируют в рамках нацпроекта «Культура».