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Дом снесли

Законностью сноса дома Кондратюка в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин

10 марта 2024, 03:41
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Дом снесли
Законностью сноса объекта культурного наследия, а именно дома, где работал известный ученый Ю. В. Кондратюк в Новосибирске, заинтересовался руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин

Один из жителей Новосибирска обратился к Бастрыкину с сообщением, что в апреле 2023 года здание, построенное в 1924 году и являющееся объектом культурного наследия, было снесено под предлогом реконструкции.

По данному случаю проводится проверка в СКР Новосибирской области. Председатель СКР РФ поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области представить отчет по этой ситуации.

Напомним, в начале апреля 2023 года в Новосибирске был снесен дом-музей Юрия Кондратюка, основоположника космонавтики и автора посадки на Луну. Здание располагалось на улице Советской, 24. В настоящее время его реконструируют в рамках нацпроекта «Культура».

Следком и УФАС заинтересовались сносом дома Кондратюка в Новосибирске
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