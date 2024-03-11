14-летняя девочка упала в автобусе — ей потребовалась помощь медиков

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Вечером 10 марта на территории Центрального района произошел инцидент с пассажиром.
Водитель автобуса марки НЕФАЗ, родившийся в 1971 году, двигался по улице Гоголя. Во время движения возле дома №32 он совершил торможение, в результате чего один из пассажиров упал в салоне автобуса.
Пострадала девочка 2010 года рождения, которая обратилась за помощью медиков. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее мы писали, как девятилетний мальчик выпал из автобуса в Новосибирске. Ребенка доставили в медучреждение для оказания помощи.