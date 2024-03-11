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Девочка пострадала

14-летняя девочка упала в автобусе — ей потребовалась помощь медиков

11 марта 2024, 03:37
Фото: ГИБДД по НСО
Девочка пострадала

14-летняя девочка упала в новосибирском автобусе и сильно ударилась

Подросток пострадала из-за падения в новосибирском автобусе. Общественный транспорт резко затормозил.

Вечером 10 марта на территории Центрального района произошел инцидент с пассажиром.

Водитель автобуса марки НЕФАЗ, родившийся в 1971 году, двигался по улице Гоголя. Во время движения возле дома №32 он совершил торможение, в результате чего один из пассажиров упал в салоне автобуса.

Пострадала девочка 2010 года рождения, которая обратилась за помощью медиков. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее мы писали, как девятилетний мальчик выпал из автобуса в Новосибирске. Ребенка доставили в медучреждение для оказания помощи.

Девятилетний мальчик выпал из автобуса в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Водитель#Эмилия Губарева#Медицинская помощь#Центральный район
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