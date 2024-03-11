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Водители управляли машинами пьяными

30 водителей поймали за пьяную езду. Кого-то задержали повторно

11 марта 2024, 06:10
Фото: 1MI
Водители управляли машинами пьяными

30 водителей поймали за пьяную езду в Новосибирске

Несколько десятков автомобилистов поймали за езду в нетрезвом виде за рулем. Об этом рассказали в ГИБДД.

В Новосибирске с 7 по 11 марта проводилось мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. В результате акции, сотрудники Госавтоинспекции задержали 30 водителей, из которых:

  • 17 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
  • 11 водителей были остановлены за управление автомобилем в нетрезвом состоянии;
  • 2 водителя, которые уже ранее были задержаны в состоянии опьянения, снова были задержаны, что влечет за собой уже уголовное наказание.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время вождение в пьяном состоянии влечет за собой штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, что с 22 по 26 февраля в Новосибирске госавтоинспекторы также ловили пьяных автомобилистов. За указанный период были задержаны 20 водителей.

За пьяную езду в Новосибирске поймали 20 водителей — кто-то был задержан повторно
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#Транспорт#Новосибирск#Гибдд#Эмилия Губарева#Опьянение#Госавтоинспекция
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