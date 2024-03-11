30 водителей поймали за пьяную езду. Кого-то задержали повторно

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Новосибирске с 7 по 11 марта проводилось мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. В результате акции, сотрудники Госавтоинспекции задержали 30 водителей, из которых:
Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время вождение в пьяном состоянии влечет за собой штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.
Напомним, что с 22 по 26 февраля в Новосибирске госавтоинспекторы также ловили пьяных автомобилистов. За указанный период были задержаны 20 водителей.