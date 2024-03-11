Четырех экс-полицейских судят за взятки. Вместе они получили больше 2 млн рублей

Как установило следствие, в 2019, 2020 и 2022 годах обвиняемые вымогали и получали взятки с предпринимателей-продавцов обуви и табачной продукции. Полицейские делали контрольные закупки и изымали товар. Чтобы избежать проверок и вернуть товар, с бизнесменов требовали деньги. Общая сумма взяток превысила 2 млн рублей.