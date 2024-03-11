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Updated Сегодня, 08:18

В Новосибирске экс-полицейских судят за вымогательство и получение взяток

Четырех экс-полицейских судят за взятки. Вместе они получили больше 2 млн рублей

11 марта 2024, 08:14
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске экс-полицейских судят за вымогательство и получение взяток

Полицейские вымогали взятки с предпринимателей-продавцов обуви и табачной продукции. Сотрудники МВД делали контрольные закупки и изымали товар. Чтобы избежать проверок и вернуть товар, с бизнесменов требовали деньги.

11 марта Калининский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела о получении взяток полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области.

На скамье подсудимых оказались начальник отдела Анатолий Семенов и его подчиненные Игорь Юшин, Алексей Пирский и Андрей Мельников. Их обвиняют в вымогательстве и получении взяток.

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Как установило следствие, в 2019, 2020 и 2022 годах обвиняемые вымогали и получали взятки с предпринимателей-продавцов обуви и табачной продукции. Полицейские делали контрольные закупки и изымали товар. Чтобы избежать проверок и вернуть товар, с бизнесменов требовали деньги. Общая сумма взяток превысила 2 млн рублей.

Пирский, Мельников и Семенов находятся под стражей. Юшин помещен на домашний арест.

Следующее заседание назначено на 19 марта, когда продолжат оглашать обвинительное заключение.

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