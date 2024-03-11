Четырех экс-полицейских судят за взятки. Вместе они получили больше 2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
11 марта Калининский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела о получении взяток полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области.
На скамье подсудимых оказались начальник отдела Анатолий Семенов и его подчиненные Игорь Юшин, Алексей Пирский и Андрей Мельников. Их обвиняют в вымогательстве и получении взяток.
Как установило следствие, в 2019, 2020 и 2022 годах обвиняемые вымогали и получали взятки с предпринимателей-продавцов обуви и табачной продукции. Полицейские делали контрольные закупки и изымали товар. Чтобы избежать проверок и вернуть товар, с бизнесменов требовали деньги. Общая сумма взяток превысила 2 млн рублей.
Пирский, Мельников и Семенов находятся под стражей. Юшин помещен на домашний арест.
Следующее заседание назначено на 19 марта, когда продолжат оглашать обвинительное заключение.