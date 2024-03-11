«Держаться надо»: В УК дали совет жителям, которые массово падают с ледяного крыльца

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Жители дома №4 на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска регулярно поскальзываются и падают с крыльца первого подъезда. Видеоподборку падений опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».
На кадрах падают взрослые, дети, мужчины и женщины всех возрастов. Одна из женщин после падения сильно кричит от боли.
В ЖЭУ «Советский», который обслуживает указанный многоквартирный дом, корреспонденту Atas.info ответили, что в курсе ситуации, но пока ничего делать не будут.
«Мы в курсе этой проблемы, но сроков пока нет. Держаться надо», — сказала диспетчер.
В ноябре 2023 года в Новосибирске женщина спускалась по лестнице с грудным ребенком, поскользнулась и упала. Она получила травму.