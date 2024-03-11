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В Новосибирске жители массово поскальзываются на крыльце дома

«Держаться надо»: В УК дали совет жителям, которые массово падают с ледяного крыльца

11 марта 2024, 07:17
Фото: 2ГИС, телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске жители массово поскальзываются на крыльце дома

На скользких ступенях падают люди всех возрастов, включая детей. ЖЭУ в курсе ситуации, но сроков по решению проблемы не назвали.

Жители дома №4 на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска регулярно поскальзываются и падают с крыльца первого подъезда. Видеоподборку падений опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах падают взрослые, дети, мужчины и женщины всех возрастов. Одна из женщин после падения сильно кричит от боли.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В ЖЭУ «Советский», который обслуживает указанный многоквартирный дом, корреспонденту Atas.info ответили, что в курсе ситуации, но пока ничего делать не будут.

«Мы в курсе этой проблемы, но сроков пока нет. Держаться надо», — сказала диспетчер.

В ноябре 2023 года в Новосибирске женщина спускалась по лестнице с грудным ребенком, поскользнулась и упала. Она получила травму.

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Падение#Лед#Советский район#Алёна Рогонова#ЖЭУ
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