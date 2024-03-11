Дизайнер Наз Маер призвал женщин купить незаменимый аксессуар на весну

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Маер объясняет, что шарфы из тонких материалов могут быть хорошо сочетаемыми с различными предметами одежды. Главное, чтобы они легко сочетались с основным нарядом, пишет pravda.ru.
Дизайнер рекомендует обратить внимание на шарфы из полупрозрачных тканей. Они добавят женственности и яркости любому образу. Цветочный орнамент или смелая полоска могут сделать ваш образ более выразительным.
Если вы предпочитаете однотонные аксессуары, то выбирайте светлые пастельные оттенки. Они могут быть идеальным дополнением к вашему наряду.
Маер также советует использовать шарф в качестве пояса. Просто оберните его вокруг талии и завяжите концы низким двойным узлом. Такой вариант также подойдет для добавления изюминки к паре темных джинсов.