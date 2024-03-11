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Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

Дизайнер Наз Маер призвал женщин купить незаменимый аксессуар на весну

11 марта 2024, 18:41
Дизайнер Наз Маер советует женщинам приобрести аксессуар, который будет непременным весенним гардеробом. Он подчеркивает, что одним из самых простых и стильных аксессуаров является шарф.

Маер объясняет, что шарфы из тонких материалов могут быть хорошо сочетаемыми с различными предметами одежды. Главное, чтобы они легко сочетались с основным нарядом, пишет pravda.ru.

Дизайнер рекомендует обратить внимание на шарфы из полупрозрачных тканей. Они добавят женственности и яркости любому образу. Цветочный орнамент или смелая полоска могут сделать ваш образ более выразительным.

Если вы предпочитаете однотонные аксессуары, то выбирайте светлые пастельные оттенки. Они могут быть идеальным дополнением к вашему наряду.

Маер также советует использовать шарф в качестве пояса. Просто оберните его вокруг талии и завяжите концы низким двойным узлом. Такой вариант также подойдет для добавления изюминки к паре темных джинсов.

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