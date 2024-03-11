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Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Пострадавших нет

Грузовик снес дорожные опоры у въезда на Северный обход под Новосибирском

11 марта 2024, 02:18
Фото: Дороги НСО
Пострадавших нет
Грузовой автомобиль Howo столкнулся с дорожными опорами перед выездом на Северный обход под Новосибирском в ночь на 11 марта.

Инцидент произошел на трассе «Новосибирск-Садовый» перед выездом на Северный обход. Грузовик Howo с поднятым кузовом повредил опоры дорожных знаков.

Фото: Дороги НСО

В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время выполняются работы по восстановлению участка. Автомобилистов просят быть осторожными при проезде данного участка дороги. Об этом сообщило Территориальное управление дорог Новосибирской области.

Фото: Дороги НСО

Напомним, что вчера полиция на весь день перекрыла улицу Богдана Хмельницкого из-за обрыва проводов. Виновником был водитель грузовика. На близлежащих дорогах образовались адские пробки.

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#Транспорт#Новосибирск#Авария#Эмилия Губарева#Грузовик#Северный обход#Дорожные работы
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