Грузовик снес дорожные опоры у въезда на Северный обход под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 03:40
Инцидент произошел на трассе «Новосибирск-Садовый» перед выездом на Северный обход. Грузовик Howo с поднятым кузовом повредил опоры дорожных знаков.
В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время выполняются работы по восстановлению участка. Автомобилистов просят быть осторожными при проезде данного участка дороги. Об этом сообщило Территориальное управление дорог Новосибирской области.
Напомним, что вчера полиция на весь день перекрыла улицу Богдана Хмельницкого из-за обрыва проводов. Виновником был водитель грузовика. На близлежащих дорогах образовались адские пробки.