Индекс блина: насколько подорожали ингредиенты масленичного блюда

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Для классического рецепта нужен литр молока, 300 граммов пшеничной муки, четыре яйца, 40 мл подсолнечного масла, 50 граммов сахара и пять граммов соли. Из этого можно приготовить сорок блинов.
Для приобретения набора продуктов придется потратить 163 рубля. Как сообщает BFM-Новосибирск, сильнее всего подорожали яйца (126 рублей за упаковку). Килограмм муки стоит 47 рублей, молоко подскочило в цене до 80 рублей, а сахар — до 74 рублей. На этом фоне подешевело подсолнечное масло (121 рубль).
Согласно опросу ВЦИОМ, Масленицу отмечают две трети россиян. Большинство предпочитают печь блины самостоятельно.