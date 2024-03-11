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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Масленица популярна у россиян

Индекс блина: насколько подорожали ингредиенты масленичного блюда

11 марта 2024, 13:15
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Масленица популярна у россиян

В Новосибирской области для приготовления блинов придется потратить 163 рубля

11 марта в России началась Масленичная неделя. Главным блюдом на столе является блин. Однако за год продукты для его приготовления существенно подорожали.

Для классического рецепта нужен литр молока, 300 граммов пшеничной муки, четыре яйца, 40 мл подсолнечного масла, 50 граммов сахара и пять граммов соли. Из этого можно приготовить сорок блинов.

Для приобретения набора продуктов придется потратить 163 рубля. Как сообщает BFM-Новосибирск, сильнее всего подорожали яйца (126 рублей за упаковку). Килограмм муки стоит 47 рублей, молоко подскочило в цене до 80 рублей, а сахар — до 74 рублей. На этом фоне подешевело подсолнечное масло (121 рубль).

Согласно опросу ВЦИОМ, Масленицу отмечают две трети россиян. Большинство предпочитают печь блины самостоятельно.

Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
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#Экономика#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Цены#Масленица#Александр Ляхов
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