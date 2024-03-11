Индекс блина: насколько подорожали ингредиенты масленичного блюда

Для приобретения набора продуктов придется потратить 163 рубля. Как сообщает BFM-Новосибирск, сильнее всего подорожали яйца (126 рублей за упаковку). Килограмм муки стоит 47 рублей, молоко подскочило в цене до 80 рублей, а сахар — до 74 рублей. На этом фоне подешевело подсолнечное масло (121 рубль).