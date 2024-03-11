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Published Сегодня, 20:09

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Как помочь девочке, оставшейся без матери

11 марта 2024, 20:09
Когда ребенок растет, он развивает свой характер через общение с окружающими. Однако, если ребенок остается без матери, особенно если это девочка, то это может повлиять на ее характер.

Девочка может быть совершенно не похожа на свою мать, так как она не имела возможности подражать ей. Некоторые черты характера могут быть унаследованы генетически, но большая часть формируется в процессе общения со своей замещающей семьей. Об этом рассказала психолог Светлана Бетанова в интервью RuNews24.ru.

Девочка, которая выросла без матери, может испытывать глубокую обиду, которая влияет на ее характер. Эта обида может проявляться в переносе ее на окружающих или в требовании от общества компенсировать потерю. Возможно, у нее будет проблемы с самооценкой, однако многое зависит от того, какую замещающая семья окажет ей поддержку.

Если девочка осталась без матери еще в раннем возрасте, это, скорее всего, не повлияет на ее будущую карьеру. Однако, если она потеряла мать в подростковом возрасте, это может стимулировать ее к доказательству своих способностей и достижений, что в конечном счете может привести к успехам в профессиональной сфере.

Девочка, которая осталась без мамы в сознательном возрасте, будет стремиться найти защиту и установить прочные отношения с будущей свекровью. В то же время, она может избегать общения со старшими женщинами, не признавая их авторитет. Это может сказаться и на ее личной жизни, и на учебной и трудовой деятельности.

Важно помочь девочке, которая осталась без матери, как можно раньше найти приемную семью. Для самой девочки важно не застревать на мыслях о том, почему матери больше нет рядом. Такие мысли только вредят ее психическому здоровью, но не помогают выйти из ситуации. Самовнушение, тренинги и работа над развитием умения видеть счастливые моменты в настоящем могут помочь снизить психологическую боль. Не стоит тратить энергию на прошлое, которое изменить уже нельзя, подчеркнула эксперт.

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