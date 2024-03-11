Как помочь девочке, оставшейся без матери

Важно помочь девочке, которая осталась без матери, как можно раньше найти приемную семью. Для самой девочки важно не застревать на мыслях о том, почему матери больше нет рядом. Такие мысли только вредят ее психическому здоровью, но не помогают выйти из ситуации. Самовнушение, тренинги и работа над развитием умения видеть счастливые моменты в настоящем могут помочь снизить психологическую боль. Не стоит тратить энергию на прошлое, которое изменить уже нельзя, подчеркнула эксперт.