Как помочь девочке, оставшейся без матери

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Девочка может быть совершенно не похожа на свою мать, так как она не имела возможности подражать ей. Некоторые черты характера могут быть унаследованы генетически, но большая часть формируется в процессе общения со своей замещающей семьей. Об этом рассказала психолог Светлана Бетанова в интервью RuNews24.ru.
Девочка, которая выросла без матери, может испытывать глубокую обиду, которая влияет на ее характер. Эта обида может проявляться в переносе ее на окружающих или в требовании от общества компенсировать потерю. Возможно, у нее будет проблемы с самооценкой, однако многое зависит от того, какую замещающая семья окажет ей поддержку.
Если девочка осталась без матери еще в раннем возрасте, это, скорее всего, не повлияет на ее будущую карьеру. Однако, если она потеряла мать в подростковом возрасте, это может стимулировать ее к доказательству своих способностей и достижений, что в конечном счете может привести к успехам в профессиональной сфере.
Девочка, которая осталась без мамы в сознательном возрасте, будет стремиться найти защиту и установить прочные отношения с будущей свекровью. В то же время, она может избегать общения со старшими женщинами, не признавая их авторитет. Это может сказаться и на ее личной жизни, и на учебной и трудовой деятельности.
Важно помочь девочке, которая осталась без матери, как можно раньше найти приемную семью. Для самой девочки важно не застревать на мыслях о том, почему матери больше нет рядом. Такие мысли только вредят ее психическому здоровью, но не помогают выйти из ситуации. Самовнушение, тренинги и работа над развитием умения видеть счастливые моменты в настоящем могут помочь снизить психологическую боль. Не стоит тратить энергию на прошлое, которое изменить уже нельзя, подчеркнула эксперт.