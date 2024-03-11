Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:56
Планируется продолжить Красный проспект до улицы Краузе, чтобы сделать микрорайон Родники более доступным для транспорта. Это предусмотрено в генеральном плане развития города до 2030 года.
Для начала этого проекта нужно провести специальные исследования и разработки до конца 2026 года. После этого мэрия определит стоимость работ, составит техническое задание и получит необходимые разрешения.
Все эти процессы должны быть завершены к III кварталу текущего года, пишет РБК Новосибирск. Выбор организации, которая будет заниматься проектными работами, будет произведен до конца 2024 года.
Напомним, ранее мы писали, что трамвайные пути могут продлить до «Снегирей» и «Родников». Уже разработаны планы по продлению трамвайных путей и в настоящее время ведется активная работа по их реализации.