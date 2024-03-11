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Главную улицу хотят продлить

Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно

11 марта 2024, 02:52
Фото: atas.info
Главную улицу хотят продлить

Мэрия намерена продлить Красный проспект до Родников в Новосибирске

В Новосибирске планируют продлить Красный проспект в Калининском районе с целью улучшения транспортной доступности.

Планируется продолжить Красный проспект до улицы Краузе, чтобы сделать микрорайон Родники более доступным для транспорта. Это предусмотрено в генеральном плане развития города до 2030 года.

Для начала этого проекта нужно провести специальные исследования и разработки до конца 2026 года. После этого мэрия определит стоимость работ, составит техническое задание и получит необходимые разрешения.

Все эти процессы должны быть завершены к III кварталу текущего года, пишет РБК Новосибирск. Выбор организации, которая будет заниматься проектными работами, будет произведен до конца 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что трамвайные пути могут продлить до «Снегирей» и «Родников». Уже разработаны планы по продлению трамвайных путей и в настоящее время ведется активная работа по их реализации.

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#Новосибирск#Мэрия#Стоимость#Калининский район#Эмилия Губарева#Подрядчик#Красный проспект
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