Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске

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Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:48
В Новосибирске департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии заключил соглашение с компанией «Брусника» о создании нового сквера. Об этом 11 марта сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
Новый сквер будет посвящен памяти известного композитора Эдуарда Артемьева, который родился в Новосибирске. Сквер будет расположен на площади 1,5 гектара рядом со старым парком возле бывшего городского аэропорта на улице Аэропорт, 20.
Архитектурное бюро ООО «Лэндмарк» разработает проект и документацию для сквера. Когда проект будет готов, его опубликуют на портале «Зеленый Новосибирск».
Справка
Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Известен как автор музыки к более 200 фильмам. Среди них ленты Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского. Скончался в 2022 году в Москве.
В 2024 году в Новосибирске продолжат работы по усовершенствованию зеленых зон, начатых еще в прошлом году. Это касается Первомайского сквера, сквера Героев Донбасса, Грибоедовского бульвара и сквера Сибиряков-Гвардейцев. Один из новых проектов будет реализован на месте ДК Клары Цеткин, который будет снесен. Еще один сквер планируют создать на улице Фадеева в Калининском районе, а также будет облагорожена территория около памятника Глинке на улице Советской.
Также новосибирцам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году. 15 марта на сайте «Госуслуги» стартует онлайн-голосование. В него вошли восемь общественных пространств, по одному объекту из каждого района и округа города.