Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске

В 2024 году в Новосибирске продолжат работы по усовершенствованию зеленых зон, начатых еще в прошлом году. Это касается Первомайского сквера, сквера Героев Донбасса, Грибоедовского бульвара и сквера Сибиряков-Гвардейцев. Один из новых проектов будет реализован на месте ДК Клары Цеткин, который будет снесен. Еще один сквер планируют создать на улице Фадеева в Калининском районе, а также будет облагорожена территория около памятника Глинке на улице Советской.