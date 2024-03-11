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Сейчас территория носит название сквер «Авиатор»

Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске

11 марта 2024, 04:45
Фото: Анна Терешкова
Сейчас территория носит название сквер «Авиатор»
Территория находится в Заельцовском районе. Сейчас она носит название сквер «Авиатор». После благоустройства сквер переименуют в честь композитора Эдуарда Артемьева.

В Новосибирске департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии заключил соглашение с компанией «Брусника» о создании нового сквера. Об этом 11 марта сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Новый сквер будет посвящен памяти известного композитора Эдуарда Артемьева, который родился в Новосибирске. Сквер будет расположен на площади 1,5 гектара рядом со старым парком возле бывшего городского аэропорта на улице Аэропорт, 20.

Архитектурное бюро ООО «Лэндмарк» разработает проект и документацию для сквера. Когда проект будет готов, его опубликуют на портале «Зеленый Новосибирск».

Эдуард АртемьевЭдуард Артемьев
Фото: Анна Терешкова

Справка

Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Известен как автор музыки к более 200 фильмам. Среди них ленты Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского. Скончался в 2022 году в Москве.

В 2024 году в Новосибирске продолжат работы по усовершенствованию зеленых зон, начатых еще в прошлом году. Это касается Первомайского сквера, сквера Героев Донбасса, Грибоедовского бульвара и сквера Сибиряков-Гвардейцев. Один из новых проектов будет реализован на месте ДК Клары Цеткин, который будет снесен. Еще один сквер планируют создать на улице Фадеева в Калининском районе, а также будет облагорожена территория около памятника Глинке на улице Советской.

Новосибирцам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году
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Также новосибирцам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году. 15 марта на сайте «Госуслуги» стартует онлайн-голосование. В него вошли восемь общественных пространств, по одному объекту из каждого района и округа города.

Какие парки и скверы появятся в Новосибирске в 2024 году
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#Новосибирск#Благоустройство#Анна Терешкова#Сквер#Алёна Рогонова#Брусника
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