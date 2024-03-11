Митя Фомин исполнил «кошачью» песню на шоу «Конфетка»

Фомин исполнил весеннюю песню под названием «Мяу», ее автором выступил промышленный альпинист Антон Апполонов из Караганды. Он признался, что свой хит написал от нечего делать за 20 минут. Сам автор рассчитывал, что его песню перепоют Витас или Димаш Кудайберген, но остался доволен выбором организаторов.