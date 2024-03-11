Митя Фомин исполнил «кошачью» песню на шоу «Конфетка»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:57
Фомин исполнил весеннюю песню под названием «Мяу», ее автором выступил промышленный альпинист Антон Апполонов из Караганды. Он признался, что свой хит написал от нечего делать за 20 минут. Сам автор рассчитывал, что его песню перепоют Витас или Димаш Кудайберген, но остался доволен выбором организаторов.
«Как здорово, что я смог спеть эту песню. Мне был прикольно, потому что я никогда не пел про кошек, животных… Я в основном про любовь, про солнце, тоску, чувства и, вдруг, кошки. Но это тоже про любовь, про сублимацию любви. Очень лирическая песня получилась», — сказал Фомин.
Номер получился ярким и красочным, сама песня — доброй, что очень подошло типажу Мити Фомина.
«Очень стильный номер! У кого он еще мог быть? Как только увидела розовый костюм, шляпу, то, как поблескивают мокасины, и услышала первые звуки со сцены, я сразу сказала, что это Митя Фомин!» — рассказала певица Zivert.
Несмотря на это, победителем выпуска стала Алиша Сан из Москвы, ее песню исполнила Регина Тодоренко. Автор получила 300 тысяч рублей.
Выступление Фомина и реакцию жюри можно посмотреть на сайте.
Ранее певец Митя Фомин рассказал, что в школьные годы подвергался буллингу. Его детство прошло в Новосибирске в 80-е годы.