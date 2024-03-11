Новосибирский блогер Дава признался в чувствах к бывшей Бузовой

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
На телеканале ТНТ в прошлое воскресенье состоялась премьера шоу «Сокровища императора», которое было снято в Китае. Одним из участников этого проекта стал Давид Манукян, который вырос в Новосибирске. Ведущей была его бывшая девушка — Ольга Бузова, с которой он встречался 1,5 года и расстался в 2021 году. Впервые после их разрыва они встретились в Китае.
На шоу блогер приехал со своим братом Арманом Давтяном. Ольга нежно выделила Давида из всех участников. Новосибирец оценил юмор певицы и был тронут, увидев её. Он назвал эту встречу судьбой и признался, что у него что-то снова екнуло.
«В жизни все встречи неслучайны. Мне кажется, это судьба. У нас была большая любовь, искры из глаз летели. Когда смотрю на этого человека, мне тепло на душе, у меня что-то екает внутри», — сказал Дава.
По итогам первого выпуска Давид и его брат успешно справились с испытаниями, поэтому они продолжат борьбу за 14 млн рублей.
Напомним, что на днях стало известно о воссоединении Давы с его бывшей девушкой. Весной 2022 года появились первые слухи о романе блогера и певицы Мари Краймбрери, однако тогда они расстались. И вот, на сцене певица снова подтвердила их воссоединение.