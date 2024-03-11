atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Блогер когда-то встречался с Бузовой

Новосибирский блогер Дава признался в чувствах к бывшей Бузовой

11 марта 2024, 09:58
Фото: ТНТ
Блогер когда-то встречался с Бузовой
Давид Манукян открыто признался в своих чувствах к Ольге Бузовой на шоу «Сокровища императора». Однако совсем недавно стало известно о новом романе блогера с другой известной певицей.

На телеканале ТНТ в прошлое воскресенье состоялась премьера шоу «Сокровища императора», которое было снято в Китае. Одним из участников этого проекта стал Давид Манукян, который вырос в Новосибирске. Ведущей была его бывшая девушка — Ольга Бузова, с которой он встречался 1,5 года и расстался в 2021 году. Впервые после их разрыва они встретились в Китае.

На шоу блогер приехал со своим братом Арманом Давтяном. Ольга нежно выделила Давида из всех участников. Новосибирец оценил юмор певицы и был тронут, увидев её. Он назвал эту встречу судьбой и признался, что у него что-то снова екнуло.

«В жизни все встречи неслучайны. Мне кажется, это судьба. У нас была большая любовь, искры из глаз летели. Когда смотрю на этого человека, мне тепло на душе, у меня что-то екает внутри», — сказал Дава.
Рэпер и блогер из Новосибирска Дава уехал из России вместе с Ольгой Бузовой
Узнать подробнее

По итогам первого выпуска Давид и его брат успешно справились с испытаниями, поэтому они продолжат борьбу за 14 млн рублей.

Напомним, что на днях стало известно о воссоединении Давы с его бывшей девушкой. Весной 2022 года появились первые слухи о романе блогера и певицы Мари Краймбрери, однако тогда они расстались. И вот, на сцене певица снова подтвердила их воссоединение.

«Через Олю поднялся»: Мария Погребняк поссорилась с новосибирцем Давой из-за Бузовой
Узнать подробнее
Читайте также:
Блогер из Новосибирска Дава засветил свою девушку — кто онаБудущий педагог из Новосибирска сразится в пустыне с Давой и Тимуром Батрутдиновым«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Блогер#Любовь#Эмилия Губарева#Встреча#ТНТ#Расставание#Ольга Бузова#Давид Манукян
Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
Вчера, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
Сегодня, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
Сегодня, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
Сегодня, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
Вчера, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
Вчера, 08:48