Новосибирский блогер Дава признался в чувствах к бывшей Бузовой

На телеканале ТНТ в прошлое воскресенье состоялась премьера шоу «Сокровища императора», которое было снято в Китае. Одним из участников этого проекта стал Давид Манукян, который вырос в Новосибирске. Ведущей была его бывшая девушка — Ольга Бузова, с которой он встречался 1,5 года и расстался в 2021 году. Впервые после их разрыва они встретились в Китае.