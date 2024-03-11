Новосибирский боец с позывным «Бацилла» получил медаль Жукова от Владимира Путина

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Медаль Георгия Жукова вручается за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные при защите Отечества. Сейчас сибиряк с позывным «Бацилла» находится в зоне СВО.
Валентин был призван в рамках частичной мобилизации. Получил ранение в Луганске, медаль вручена за участие в освобождении Авдеевки. Псевдоним объясняется службой военным санитаром.
Напомним, что мэром Новосибирска может стать боец СВО.