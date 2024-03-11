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Updated Сегодня, 10:58

Новосибирец получил медаль Жукова

Новосибирский боец с позывным «Бацилла» получил медаль Жукова от Владимира Путина

11 марта 2024, 10:47
Фото: Союз отцов Новосибирской области
Новосибирец получил медаль Жукова

Президент Владимир Путин присвоил медаль Жукова бойцу СВО из Новосибирска

Член Союза отцов Новосибирской области Валентин Т. получил государственную награду — медаль Жукова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Медаль Георгия Жукова вручается за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные при защите Отечества. Сейчас сибиряк с позывным «Бацилла» находится в зоне СВО.

Валентин был призван в рамках частичной мобилизации. Получил ранение в Луганске, медаль вручена за участие в освобождении Авдеевки. Псевдоним объясняется службой военным санитаром.

Напомним, что мэром Новосибирска может стать боец СВО.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Награда#Участник СВО#Владимир Путин#Александр Ляхов#Медаль#Союз отцов
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