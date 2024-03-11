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Мужчину обвиняют в пропаганде экстремизма

Новосибирского «авторитета» осудят за экстремизм

11 марта 2024, 12:00
Фото: Управление судебного департамента по овосибирской области
Мужчину обвиняют в пропаганде экстремизма

В Новосибирске пройдет суд над сторонником идеологии АУЕ*

В Новосибирске состоится суд по уголовному делу в отношении Андрея Гавриленко. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в криминальной иерархии и пропаганде АУЕ*.

В понедельник, 11 марта, состоялись предварительные слушания в Новосибирском областном суде. Мужчине предъявили обвинения в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации общественного объединения, признанного экстремистским. По версии следствия, Андрей Гавриленко мог пропагандировать идеологию АУЕ*.

Первое заседание суда пройдет 19 марта в закрытом режиме. Это сделано для обеспечения безопасности участников судебного процесса.

Напомним, что в Новосибирске начался суд над полицейскими-взяточниками.

*движение признано экстремистским на территории Российской Федерации.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело#Александр Ляхов#Экстремизм
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