Новосибирского «авторитета» осудят за экстремизм

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В понедельник, 11 марта, состоялись предварительные слушания в Новосибирском областном суде. Мужчине предъявили обвинения в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации общественного объединения, признанного экстремистским. По версии следствия, Андрей Гавриленко мог пропагандировать идеологию АУЕ*.
Первое заседание суда пройдет 19 марта в закрытом режиме. Это сделано для обеспечения безопасности участников судебного процесса.
Напомним, что в Новосибирске начался суд над полицейскими-взяточниками.
*движение признано экстремистским на территории Российской Федерации.