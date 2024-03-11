Новосибирского «авторитета» осудят за экстремизм

В понедельник, 11 марта, состоялись предварительные слушания в Новосибирском областном суде. Мужчине предъявили обвинения в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации общественного объединения, признанного экстремистским. По версии следствия, Андрей Гавриленко мог пропагандировать идеологию АУЕ*.