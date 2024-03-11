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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Осужденному не удалось оспорить приговор

Новосибирцу не удалось оспорить приговор за нападение на школьника

11 марта 2024, 06:08
Фото: ВК / Суды общей юрисдикции Новосибирской области
Осужденному не удалось оспорить приговор

В Новосибирске суд оставил без изменений приговор о разбойном нападении на школь

В Новосибирске мужчине оставили без изменений приговор. Его осудили за разбойное нападение на школьника.

Соответствующие решение вынес Новосибирский областной суд. Согласно вердикту Октябрьского районного суда от 20 декабря 2023 года, Александр Железовский получил пять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Сибиряка и его адвоката не устроил слишком суровый приговор и они подали апелляцию.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Александр Железовский решил ограбить школьника, поэтому он напал на него возле школы с ножом. Однако мальчик смог отбиться и позвать на помощь взрослых.

Напомним, что обвиняемого в педофилии оставили в СИЗО до апреля.

Новосибирского педофила «закрыли» в СИЗО до апреля
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Апелляция#Приговор#Нападение#Школьник#Александр Ляхов
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