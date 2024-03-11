Новосибирцу не удалось оспорить приговор за нападение на школьника

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Соответствующие решение вынес Новосибирский областной суд. Согласно вердикту Октябрьского районного суда от 20 декабря 2023 года, Александр Железовский получил пять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Сибиряка и его адвоката не устроил слишком суровый приговор и они подали апелляцию.
Инцидент произошел осенью прошлого года. Александр Железовский решил ограбить школьника, поэтому он напал на него возле школы с ножом. Однако мальчик смог отбиться и позвать на помощь взрослых.
Напомним, что обвиняемого в педофилии оставили в СИЗО до апреля.