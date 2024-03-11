Новосибирцы расхватали билеты на встречу с Никитой Кологривым — мест не осталось

Никита Кологривый родом из Новосибирска. Зрителям он запомнился по ролям в проектах «Оффлайн», «Два холма», «По щучьему велению», «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также популярность актер получил после своих дерзких высказываний о коллегах и ремесле. Новосибирский педагог актера Владимир Зуев поддержал своего ученика, заявив, что тот «большой ребенок», но зла никому не желает.