Новосибирцы расхватали билеты на встречу с Никитой Кологривым — мест не осталось

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Актер торжественно откроет фестиваль, пообщается со зрителями и раздаст автографы. Участие в событии бесплатное, на 15 марта еще действует регистрация, а вот билеты на 16 марта уже недоступны — зрители хотят увидеть актера.
«Регистрация временно приостановлена до 12 марта 2024 в связи с высоким спросом на посещение мероприятия», — сказано на сайте фестиваля.
Судя по публикациям, сейчас Кологривый находится в Сочи.
Никита Кологривый родом из Новосибирска. Зрителям он запомнился по ролям в проектах «Оффлайн», «Два холма», «По щучьему велению», «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также популярность актер получил после своих дерзких высказываний о коллегах и ремесле. Новосибирский педагог актера Владимир Зуев поддержал своего ученика, заявив, что тот «большой ребенок», но зла никому не желает.