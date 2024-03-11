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Зрители разобрали билеты на встречу с Никитой Кологривым в Новосибирске

Новосибирцы расхватали билеты на встречу с Никитой Кологривым — мест не осталось

11 марта 2024, 06:13
Фото: Vk.com / Никита Кологривый

Зрители разобрали билеты на встречу с Никитой Кологривым в Новосибирске

15 и 16 марта в кинотеатре «Победа» пройдет кинофестиваль «Семейные традиции». Во второй день фестиваля перед зрителями выступит Никита Кологривый.

Актер торжественно откроет фестиваль, пообщается со зрителями и раздаст автографы. Участие в событии бесплатное, на 15 марта еще действует регистрация, а вот билеты на 16 марта уже недоступны — зрители хотят увидеть актера.

«Регистрация временно приостановлена до 12 марта 2024 в связи с высоким спросом на посещение мероприятия», — сказано на сайте фестиваля.

Судя по публикациям, сейчас Кологривый находится в Сочи.

Никита Кологривый встретится с фанатами на кинофестивале в Новосибирске
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Никита Кологривый родом из Новосибирска. Зрителям он запомнился по ролям в проектах «Оффлайн», «Два холма», «По щучьему велению», «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также популярность актер получил после своих дерзких высказываний о коллегах и ремесле. Новосибирский педагог актера Владимир Зуев поддержал своего ученика, заявив, что тот «большой ребенок», но зла никому не желает.

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#Культура#Новосибирск#Фестиваль#Кино#Победа#Никита Кологривый#Алёна Рогонова
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