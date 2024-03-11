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Выборы пройдут с 15 по 17 марта

Обеспечить комфортные условия для голосования на выборах поручил губернатор Травников

11 марта 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney
Выборы пройдут с 15 по 17 марта
На предстоящих выходных в России пройдут выборы президента. Губернатор Новосибирской области распорядился обеспечить все условия в регионе для комфортного голосования.
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Выборы

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Во время совещания в правительстве региона 11 марта губернатор Андрей Травников отметил, что в этом году принять участие в голосовании собирается большее число граждан, чем на предыдущих выборах.

«Это серьёзная ответственность не только перед членами избирательной комиссии, но и перед органами власти региона и муниципалитетов. С каждым годом формы голосования и возможности для принятия участия в нём расширяются: это и трёхдневное голосование, а теперь и электронное, различные варианты выездного голосования. Всё это должно работать чётко, как единый механизм. У любого человека, который принял решение проголосовать тем или иным способом, не должно возникнуть вопросов: где, что, как и почему вдруг не получается», — заявил губернатор.

Он отметил, что в ближайшие дни до начала голосования необходимо перепроверить готовность избирательных участков и наличие информации об их расположении. Кроме того, нужно обратить внимание на все, что должно обеспечить комфорт избирателей: качество маршрутов, подъездов и подходов к избирательным участкам.

Также специалистам следует заняться всеми информационными системами — теми, что обеспечивают электронное голосование, а также видеонаблюдение на участках.

«Нужно, чтобы всё работало чётко и в случае каких-то сбоев реакция была моментальной. Несмотря на то, что у Центризбиркома будет работать своя телефонная горячая линия, куда граждане смогут обратиться и получить ответы на вопросы, важно, чтобы все наши кол-центры, все наши „горячие телефоны“ также были обеспечены необходимой информацией, чтобы операторы знали, как отвечать в случае поступления вопросов на тему выборов Президента России», — заявил Андрей Травников.

Обращаясь к главам муниципалитетов, губернатор поставил задачу организовать на их территориях работу учреждений, где расположены избирательные участки. Чтобы принять участие в голосовании было комфортно всем: и молодёжи, и людям старшего возраста.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Андрей Травников#Президент#Алина Гурицкая#Выборы президента 2024
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