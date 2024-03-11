Обеспечить комфортные условия для голосования на выборах поручил губернатор Травников

Он отметил, что в ближайшие дни до начала голосования необходимо перепроверить готовность избирательных участков и наличие информации об их расположении. Кроме того, нужно обратить внимание на все, что должно обеспечить комфорт избирателей: качество маршрутов, подъездов и подходов к избирательным участкам.