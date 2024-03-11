Октябрьский мост встал в пробку из-за ремонта — он будет идти до конца года

В Новосибирске Октябрьский мост встал в пробку из-за сужения проезжей части

Утром в понедельник, 11 марта, водители в Новосибирске столкнулись с серьезными заторами при попытке попасть на другой берег. С 7 марта проезжая часть одной из важных транспортных артерий города сужена на три метра. Такая ситуация будет до конца ремонта.