Октябрьский мост встал в пробку из-за ремонта — он будет идти до конца года

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Утром 11 марта на Октябрьском мосту образовались сильные пробки, местами заторы достигают максимальных значений. С 7 марта проезжая часть на мосту сужена на три метра из-за ремонта, который будет идти до ноября-2024.
Наиболее ощутимые затруднения водители испытывают при въезде на мост со стороны ул. Немировича Данченко и Восхода.
Водители делятся возмущением, оставляя сообщения в сервисах.
— Офисные планктоны, пересядьте на общественный транспорт, многим жизнь облегчите!
— Мне на работу к 8, я до сих пор еду, — написал пользователь в 9:00.
— Новосибирская забава — селиться на одном берегу, а искать работу на другом.
— Левый берег кто-то проклял, — сетует водитель.
— Это правый берег проклят, если на него не попасть, — отвечает ему другой.
— Это издевательство! Куда писать жалобу?
— Начать ремонт дорог постепенно, не нарушая трафик — нет. Начать ремонт всего, не закончив ничего — да.