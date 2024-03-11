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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

С 7 марта проезжая часть на мосту сужена на три метра из-за ремонта, который будет идти до ноября-2024

Октябрьский мост встал в пробку из-за ремонта — он будет идти до конца года

11 марта 2024, 05:04
Фото: 1MI
С 7 марта проезжая часть на мосту сужена на три метра из-за ремонта, который будет идти до ноября-2024

В Новосибирске Октябрьский мост встал в пробку из-за сужения проезжей части

Утром в понедельник, 11 марта, водители в Новосибирске столкнулись с серьезными заторами при попытке попасть на другой берег. С 7 марта проезжая часть одной из важных транспортных артерий города сужена на три метра. Такая ситуация будет до конца ремонта.

Утром 11 марта на Октябрьском мосту образовались сильные пробки, местами заторы достигают максимальных значений. С 7 марта проезжая часть на мосту сужена на три метра из-за ремонта, который будет идти до ноября-2024.

Наиболее ощутимые затруднения водители испытывают при въезде на мост со стороны ул. Немировича Данченко и Восхода.

Фото: 2ГИС

Водители делятся возмущением, оставляя сообщения в сервисах.

— Офисные планктоны, пересядьте на общественный транспорт, многим жизнь облегчите!
— Мне на работу к 8, я до сих пор еду, — написал пользователь в 9:00.
— Новосибирская забава — селиться на одном берегу, а искать работу на другом.
— Левый берег кто-то проклял, — сетует водитель.
— Это правый берег проклят, если на него не попасть, — отвечает ему другой.
— Это издевательство! Куда писать жалобу?
— Начать ремонт дорог постепенно, не нарушая трафик — нет. Начать ремонт всего, не закончив ничего — да.
До конца 2024 года ограничен проезд по Октябрьскому мосту
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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Октябрьский мост#Заторы#Алёна Рогонова
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