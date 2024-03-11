«Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм

Posted Вчера, 20:31
Published Вчера, 20:31
Modified Вчера, 20:35
Updated Вчера, 20:35
Кроме главного приза, фильм также был отмечен в шести других номинациях, пишет RuNews24.Ru.
Киллиан Мерфи, ирландский актер, сыгравший в «Оппенгеймере», получил «Оскар» за самую выдающуюся мужскую роль. Американский актер Роберт Дауни-младший был признан лучшим второстепенным актером за свое участие в этом фильме.
Основатель кинопроекта, режиссер Кристофер Нолан также был отмечен «Оскаром». Композитор Людвиг Горанссон, создавший музыку для этой картины, тоже получил заслуженную награду.