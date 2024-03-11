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Posted Вчера, 20:31

Published Вчера, 20:31

Modified Вчера, 20:35

Updated Вчера, 20:35

«Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм

11 марта 2024, 20:31
Драма «Оппенгеймер», снятая Кристофером Ноланом, была удостоена награды «Оскар» в категории «Лучший фильм». Картина повествует о жизни и деятельности Роберта Оппенгеймера, ученого, который разработал атомную бомбу для США.

Кроме главного приза, фильм также был отмечен в шести других номинациях, пишет RuNews24.Ru.

Киллиан Мерфи, ирландский актер, сыгравший в «Оппенгеймере», получил «Оскар» за самую выдающуюся мужскую роль. Американский актер Роберт Дауни-младший был признан лучшим второстепенным актером за свое участие в этом фильме.

Основатель кинопроекта, режиссер Кристофер Нолан также был отмечен «Оскаром». Композитор Людвиг Горанссон, создавший музыку для этой картины, тоже получил заслуженную награду.

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