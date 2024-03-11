«Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм

Киллиан Мерфи, ирландский актер, сыгравший в «Оппенгеймере», получил «Оскар» за самую выдающуюся мужскую роль. Американский актер Роберт Дауни-младший был признан лучшим второстепенным актером за свое участие в этом фильме.