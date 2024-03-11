«Откровенно слабый»: провальную премьеру фильма «Дюна 2» критикуют в России

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Фильм продолжает историю первого фильма и рассказывает дальнейшую историю Пола Атрейдеса, его путь к свершению мести и предначертанному величию. Он ищет себя в обществе обитателей Арракиса. Герой должен воскреснуть из небытия, попутно приняв решения, которые приведут к новой межзвёздной войне. Фильм рассказывает о становлении юного Атрейдеса как мессии во главе фрименов, свершение возмездия Харконненам и его путь к императорскому трону. Перед вами насыщенное знаниями научно-фантастическое произведение, поучительная история о мессианских фигурах и экологический трактат в одном лице.
Съемки проходили в Абу-Даби — в Аравийской пустыне, недалеко от границы с Саудовской Аравией. Фильм там снимался практически месяц. Место для съемок выбирали визуально — искали ландшафт, похожий на пустынную планету Арракис, где обитают чудовищные песчаные черви. В производстве были задействованы около 300 съемочных групп и подрядчиков. Актеры, такие как Тимоти Шаламе, Зендая и другие ночевали в отеле. А для съемочной группы был построен палаточный лагерь.
В ролях играли:
Среди отзывов на разных российских сайтах есть как негативные, так и положительные. Одни критикуют сюжет, другие игру актеров, а третьи не видят сходств с книгой.
«Ощущение можно описать одним словом — предательство. Не ожидал такого от Вильнева. Фильм провальный, без драматургии, без химии, похож на пародию на первый, который был заявкой на шедевр. Очень жаль, что режиссер слил все это в канализацию»;
«Динамичный, живой, напряжённый, смотрится всё на одном дыхании, возникает желание смотреть снова. И в чём-то даже лучше 1-го фильма, несмотря на то, что есть расхождения с книгой, но это неизбежно»;
«Очень красивый визуальный ряд и музыкальное сопровождение. На этом все. Актёрская игра, не считая Стеллана Сгарсгаарда, у остальных актеров отвратительная. Зендая бесталанная, но красивая актриса, Шаламе неубедителен в этой роли. Ещё Ребенка Фергюсон порадовала»;
«В сто раз круче и интереснее первой части. Харконнены супер, Фейд-Раута просто сшибает с ног энергией. У Шаломе с Зендеей химия и это невозможно не заметить»;
«Там от книги черви и песок»;
«Не понравилось, сюжет плохо раскручен и многое непонятно, упущены многие важные детали из книги, и режиссёр не смог это Показать»;
«На первую часть Дюны я сходила три раза. Подобное со мной случалось лишь в ранней юности, когда в фильмах присутствовал Бред Питт. И, конечно, с нетерпением ждала продолжения. Спасибо, что случилось его увидеть. Расскажу о своих впечатлениях — человека, который не читал книг Фрэнка Герберта, не смотрел вышедшие ранее фильмы и ни в какой степени не был знаком с Вселенной Дюны. Вторая часть поразила меня не так сильно. Но это, наверное, закономерно. Как итог, отличное получилось продолжение потрясающей истории. Жду новых Дюн и новых впечатлений!»;
«Фильм откровенно слабый, незаслуженно заваленный высокими оценками. Надеюсь на этом закончатся экранизации Дюны. Ну или хотя бы закончатся у Вильнева».