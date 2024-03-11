«Откровенно слабый»: провальную премьеру фильма «Дюна 2» критикуют в России

Фильм продолжает историю первого фильма и рассказывает дальнейшую историю Пола Атрейдеса, его путь к свершению мести и предначертанному величию. Он ищет себя в обществе обитателей Арракиса. Герой должен воскреснуть из небытия, попутно приняв решения, которые приведут к новой межзвёздной войне. Фильм рассказывает о становлении юного Атрейдеса как мессии во главе фрименов, свершение возмездия Харконненам и его путь к императорскому трону. Перед вами насыщенное знаниями научно-фантастическое произведение, поучительная история о мессианских фигурах и экологический трактат в одном лице.