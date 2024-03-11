Певец Шура назвал «дебильным трепом» новость об опоздании на концерт в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В Екатеринбурге у певца Шуры состоялся концерт, перед выступлением которого он прокомментировал ситуацию с задержкой концерта в Новосибирске. По словам Александра Медведева (настоящее имя артиста), в Новосибирске 8 марта он начал выступать с небольшой задержкой, которая не была вызвана его личной виной.
«И потом был такой дебильный треп, который какая-то барышня написала. Сегодня мы тоже немножечко ждали вас всех, на улице тоже было немножко людей», — рассказал Шура.
Тогда задержку объяснили разницей во времени: мол зрители пришли в 17:00, а концерт планировался на 18:00. В течение вечера артист исполнил свои известные хиты, такие как «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие. Билеты на концерт стоили от 2 500 рублей до 3 500 рублей.
Напомним, певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ. Певец поругался с одним из гостей.