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Шура приехал в Новосибирск

Певец Шура назвал «дебильным трепом» новость об опоздании на концерт в Новосибирске

11 марта 2024, 09:39
Фото: Шура (Александр Медведев) — Официальная страница/ВКонтакте
Шура приехал в Новосибирск

Певец Шура прокомментировал свое опоздание на концерт в Новосибирске

Певец Шура опроверг информацию о задержке концерта в Новосибирске, несмотря на то, что зрители заявляли об опоздании артиста на час.

В Екатеринбурге у певца Шуры состоялся концерт, перед выступлением которого он прокомментировал ситуацию с задержкой концерта в Новосибирске. По словам Александра Медведева (настоящее имя артиста), в Новосибирске 8 марта он начал выступать с небольшой задержкой, которая не была вызвана его личной виной.

«И потом был такой дебильный треп, который какая-то барышня написала. Сегодня мы тоже немножечко ждали вас всех, на улице тоже было немножко людей», — рассказал Шура.

Тогда задержку объяснили разницей во времени: мол зрители пришли в 17:00, а концерт планировался на 18:00. В течение вечера артист исполнил свои известные хиты, такие как «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие. Билеты на концерт стоили от 2 500 рублей до 3 500 рублей.

Напомним, певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ. Певец поругался с одним из гостей.

Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ
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