Певец Шура назвал «дебильным трепом» новость об опоздании на концерт в Новосибирске

В Екатеринбурге у певца Шуры состоялся концерт, перед выступлением которого он прокомментировал ситуацию с задержкой концерта в Новосибирске. По словам Александра Медведева (настоящее имя артиста), в Новосибирске 8 марта он начал выступать с небольшой задержкой, которая не была вызвана его личной виной.