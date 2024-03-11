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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Сколько стоят животные

Самые дорогие животные Новосибирска — за кого просят 300 тысяч рублей

11 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI
Сколько стоят животные

Животных за сотни тысяч рублей продают в Новосибирске

В Новосибирске продают немало животных. Среди них есть породистые собаки и кошки, стоимость которых может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Atas.Info составил подборку самых дорогих питомцев.

Мамесиба: мини-самурай

В Новосибирске на одном из бесплатных сайтов для объявлений выставлен на продажу пес Мамесиба. Мамесиба — это неофициальная порода собак, поэтому в Японском клубе собаководства такие собаки зарегистрированы как сиба ину. Аките 9 месяцев, его рост в холке достигает всего 30 сантиметров. Продавец отмечает отличные породные качества, а также в скором времени его отправят на сертификацию роста, которая подтвердит статус Мамесиба.

«Родители привезены в Россию из Японии, имеют родословную. Щенки родились в России, но документы на них оформлены в Японии (КСJ). Щенок чипирован, привит и ревакцинирован, имеет ветпаспорт международного образца», — говорится в объявлении
  • Стоимость — 250 000 рублей.
Щенок стоит 250 тысячЩенок стоит 250 тысяч
Щенок стоит 250 тысячЩенок стоит 250 тысяч
Щенок стоит 250 тысячЩенок стоит 250 тысяч
Щенок стоит 250 тысяч
Фото: Авито

Американский булли экзот

Американский бульдог имеет родословную ABCS, он носитель легендарных кровей Мияги, развязанный кобель. Продавец утверждает, что пес чистый по всем породным тестам и открыт для вязок. Кроме того, покупателю гарантируется пожизненное сопровождение по всем вопросам, касающимся собаки. Также хвалят прекрасный характер бульдога.

  • Стоимость — 300 000 рублей
Цена собаки — 350 тысячЦена собаки — 350 тысяч
Цена собаки - 350 тысячЦена собаки - 350 тысяч
Цена собаки — 350 тысяч
Фото: Авито

Африканская саванна

Продавец выставил на продажу «домашних дикарей» и котят породы Саванна Ф1. Саванна — это порода кошек, гибрид домашней кошки и сервала. Является крупной кошкой: её рост в холке достигает 60 см, а вес доходит до 15 кг.

Африканские красавцы считаются статусным подарком, да и среди крысоловов равных им нет. Они имеют атлетичноe телосложение, длинные уши c «глазками» позади, пятнистый окрас, а также грацию дикой кошки и привязанность собаки.

«Наши выпускники — будующиe звезды интернета, роскошный питомцы и производители гибридных линий», — говорится в объявлении.
  • Стоимость — 250 000 рублей
Цена котенка — 250 тысячЦена котенка — 250 тысяч
Цена котенка — 250 тысяч
Фото: Авито

Милейший французский бульдог

Щенки родились 15 февраля текущего года. Их родители — пара шикарных высокопородных производителей. На момент передачи будут иметь прививки по возрасту, вет паспорт, клеймо и документы СКОР. Информацию о качествах малышах продавец не предоставил, но фотографии бульдога умилили Интернет.

Французского бульдога отличает крупная, но короткая морда с плоским раздвоенным носом и широкой верхней губой. У него также стоячие уши. Окрас этой породы может быть самым разнообразным: тигровый, бело-тигровый, палевый, бело-палевый.
Щенок стоит 120 тысячЩенок стоит 120 тысяч
Щенок стоит 120 тысячЩенок стоит 120 тысяч
Щенок стоит 120 тысяч
Фото: Авито

Кавалер кинг чарльз спаниель

На продажу выставлена «шикарная принцесса», которая имеет окрас Бленхейм. Родители спаниеля — выставочные собаки с кукольными мордочками, шелковистой шерстью. По словам продавца, собака очень любвеобильная и контактная, имеет великолепную анатомию.

Щенок будет готов к переезду с клеймом, метрикой щенка РКФ, чистыми гентестами и копиями родословных на родителей, ветпаспортом с обработками и прививками по возрасту.

Спаниель — это порода собак-компаньонов небольшого размера.
  • Стоимость — 100 000 рублей
Стоит собачка 100 тысячСтоит собачка 100 тысяч
Стоит собачка 100 тысяч
Фото: Авито

Яванский павлин

На просторах Интернета можно найти не только собак и кошек. Например, сейчас продается яванский павлин. Это самец, который родился в 2022 году. Он уже начал линять, набирать окрас. Птицу привезли из Италии и родственников в России она не имеет.

«Возможен обмен на пару цесарок (Acryllium vulturinum) текущего года», — говорится в объявлении.

Сейчас птица находится в Барнауле, а доставка по всей России обойдется в пару тысяч рублей.

  • Стоимость павлина — 100 000 рублей
Стоит птица 100 тысячСтоит птица 100 тысяч
Стоит птица 100 тысячСтоит птица 100 тысяч
Стоит птица 100 тысяч
Фото: Авито

Американская миниатюрная лошадь пони

Жеребятам от 10 месяцев до четырех лет. Их родители родом из США. На продажу выставлены сразу несколько жеребят, имеющих документы ВНИИК.

Маленькие кони — это разновидности коней, которые отличаются невысоким ростом (до 86 см в холке) и структурой тела, типичной для верховых пород. В отличие от пони, мини-лошади имеют пропорциональные конечности и форму, которая присуща верховым лошадям. Благодаря своим компактным размерам, дружелюбному характеру и привлекательной внешности, маленькие лошади стали популярными и разводятся во многих странах мира.
  • Стоимость — 100 000 рублей
Пони стоит 100 тысячПони стоит 100 тысяч
Пони стоит 100 тысячПони стоит 100 тысяч
Пони стоит 100 тысячПони стоит 100 тысяч
Пони стоит 100 тысяч
Фото: Авито
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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия#Продажа#Кошка#Объявление#Собака#Эмилия Губарева
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