Самые дорогие животные Новосибирска — за кого просят 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Новосибирске на одном из бесплатных сайтов для объявлений выставлен на продажу пес Мамесиба. Мамесиба — это неофициальная порода собак, поэтому в Японском клубе собаководства такие собаки зарегистрированы как сиба ину. Аките 9 месяцев, его рост в холке достигает всего 30 сантиметров. Продавец отмечает отличные породные качества, а также в скором времени его отправят на сертификацию роста, которая подтвердит статус Мамесиба.
«Родители привезены в Россию из Японии, имеют родословную. Щенки родились в России, но документы на них оформлены в Японии (КСJ). Щенок чипирован, привит и ревакцинирован, имеет ветпаспорт международного образца», — говорится в объявлении
Американский бульдог имеет родословную ABCS, он носитель легендарных кровей Мияги, развязанный кобель. Продавец утверждает, что пес чистый по всем породным тестам и открыт для вязок. Кроме того, покупателю гарантируется пожизненное сопровождение по всем вопросам, касающимся собаки. Также хвалят прекрасный характер бульдога.
Продавец выставил на продажу «домашних дикарей» и котят породы Саванна Ф1. Саванна — это порода кошек, гибрид домашней кошки и сервала. Является крупной кошкой: её рост в холке достигает 60 см, а вес доходит до 15 кг.
Африканские красавцы считаются статусным подарком, да и среди крысоловов равных им нет. Они имеют атлетичноe телосложение, длинные уши c «глазками» позади, пятнистый окрас, а также грацию дикой кошки и привязанность собаки.
«Наши выпускники — будующиe звезды интернета, роскошный питомцы и производители гибридных линий», — говорится в объявлении.
Щенки родились 15 февраля текущего года. Их родители — пара шикарных высокопородных производителей. На момент передачи будут иметь прививки по возрасту, вет паспорт, клеймо и документы СКОР. Информацию о качествах малышах продавец не предоставил, но фотографии бульдога умилили Интернет.
Французского бульдога отличает крупная, но короткая морда с плоским раздвоенным носом и широкой верхней губой. У него также стоячие уши. Окрас этой породы может быть самым разнообразным: тигровый, бело-тигровый, палевый, бело-палевый.
На продажу выставлена «шикарная принцесса», которая имеет окрас Бленхейм. Родители спаниеля — выставочные собаки с кукольными мордочками, шелковистой шерстью. По словам продавца, собака очень любвеобильная и контактная, имеет великолепную анатомию.
Щенок будет готов к переезду с клеймом, метрикой щенка РКФ, чистыми гентестами и копиями родословных на родителей, ветпаспортом с обработками и прививками по возрасту.
Спаниель — это порода собак-компаньонов небольшого размера.
На просторах Интернета можно найти не только собак и кошек. Например, сейчас продается яванский павлин. Это самец, который родился в 2022 году. Он уже начал линять, набирать окрас. Птицу привезли из Италии и родственников в России она не имеет.
«Возможен обмен на пару цесарок (Acryllium vulturinum) текущего года», — говорится в объявлении.
Сейчас птица находится в Барнауле, а доставка по всей России обойдется в пару тысяч рублей.
Жеребятам от 10 месяцев до четырех лет. Их родители родом из США. На продажу выставлены сразу несколько жеребят, имеющих документы ВНИИК.
Маленькие кони — это разновидности коней, которые отличаются невысоким ростом (до 86 см в холке) и структурой тела, типичной для верховых пород. В отличие от пони, мини-лошади имеют пропорциональные конечности и форму, которая присуща верховым лошадям. Благодаря своим компактным размерам, дружелюбному характеру и привлекательной внешности, маленькие лошади стали популярными и разводятся во многих странах мира.