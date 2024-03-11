Самые дорогие животные Новосибирска — за кого просят 300 тысяч рублей

В Новосибирске на одном из бесплатных сайтов для объявлений выставлен на продажу пес Мамесиба. Мамесиба — это неофициальная порода собак, поэтому в Японском клубе собаководства такие собаки зарегистрированы как сиба ину. Аките 9 месяцев, его рост в холке достигает всего 30 сантиметров. Продавец отмечает отличные породные качества, а также в скором времени его отправят на сертификацию роста, которая подтвердит статус Мамесиба.