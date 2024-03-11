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В доме нет современного дизайна

Шестикомнатный коттедж продают в Новосибирске за 26,5 млн рублей

11 марта 2024, 01:22
Фото: n1.ru
В доме нет современного дизайна
В Новосибирске продаётся шестикомнатный коттедж с удобным расположением — до города всего 15 минут.

Данный дом находится в Заельцовском районе города. Всего в 5 минутах ходьбы от него расположен берег, а также чистый воздух соснового леса. Рядом с коттеджем, всего в 200 метрах, находятся фитнес-клуб, кафе, продуктовый магазин и остановка общественного транспорта.

Удобное расположение этого дома позволяет добраться до площади Калинина всего за 15 минут на автомобиле. На территории имеется гараж на две машины, а во дворе можно припарковать до 8 автомобилей. Во дворе также есть вместительный шатер.

Дом подключен к газу, а также имеет свою собственную скважину с фильтрацией воды. В коттедже имеется 6 спален. Стоимость такого дома составляет 26,5 млн рублей.

Напомним, ранее мы составили список самых дорогих коттеджей города. Их цена достигает 150 млн рублей.

Озеро, бассейны и Spa: ТОП-5 самых дорогих коттеджей Новосибирска
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