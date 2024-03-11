Станцией «Октябрьская» стали пользоваться больше пассажиров

Станция «Площадь Маркса» остается самой востребованной у пассажиров Новосибирского метрополитена. Пассажиропоток здесь составил 42,3 тысячи человек. Это неудивительно — площадь Маркса является основным транспортным узлом левобережной части Новосибирска. С площади уходят маршруты наземного транспорта по всему левому берегу, а также и в аэропорт «Толмачёво».