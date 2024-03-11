Станцией «Октябрьская» стали пользоваться больше пассажиров

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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Updated Сегодня, 03:19
Станция «Площадь Маркса» остается самой востребованной у пассажиров Новосибирского метрополитена. Пассажиропоток здесь составил 42,3 тысячи человек. Это неудивительно — площадь Маркса является основным транспортным узлом левобережной части Новосибирска. С площади уходят маршруты наземного транспорта по всему левому берегу, а также и в аэропорт «Толмачёво».
На втором месте оказалась станция «Заельцовская» (28,7 тысячи пассажиров), на третьем — станция «Площадь Ленина» (28,1 тысячи). За прошедший год тройка лидеров осталась прежней, сообщает пресс-служба метро.
Прирост пассажиров на станции «Площадь Ленина» составил 11,5%, станции «Площадь Гарина-Михайловского» — 12%. Но лидером по приросту стала станция «Октябрьская» — 12,7%.