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Станция «Площадь Маркса» остается самой востребованной у пассажиров Новосибирского метро

Станцией «Октябрьская» стали пользоваться больше пассажиров

11 марта 2024, 03:13
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Станция «Площадь Маркса» остается самой востребованной у пассажиров Новосибирского метро

Станция «Площадь Маркса» остается самой востребованной у жителей Новосибирска

Несмотря на показатели, самой востребованной остается станция «Площадь Маркса» — конечная станция Ленинской линии и главный транспортный узел левого берега Новосибирска.

Станция «Площадь Маркса» остается самой востребованной у пассажиров Новосибирского метрополитена. Пассажиропоток здесь составил 42,3 тысячи человек. Это неудивительно — площадь Маркса является основным транспортным узлом левобережной части Новосибирска. С площади уходят маршруты наземного транспорта по всему левому берегу, а также и в аэропорт «Толмачёво».

На втором месте оказалась станция «Заельцовская» (28,7 тысячи пассажиров), на третьем — станция «Площадь Ленина» (28,1 тысячи). За прошедший год тройка лидеров осталась прежней, сообщает пресс-служба метро.

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Прирост пассажиров на станции «Площадь Ленина» составил 11,5%, станции «Площадь Гарина-Михайловского» — 12%. Но лидером по приросту стала станция «Октябрьская» — 12,7%.

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