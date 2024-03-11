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Ребенку повредили руку

У младенца парализовало руку во время родов — резонанс дошел до Бастрыкина

11 марта 2024, 01:42
Фото: 1MI
Ребенку повредили руку

СК расследует случай травмирования при родах младенца из Новосибирска

В Новосибирске Следственный комитет взялся за расследование случая, где ребенок получил травму в процессе родов.

Младенец получил травму, которая привела к параличу руки, во время родов. Мать ребенка считает, что здесь была допущена ошибка со стороны врачей.

В связи с этим Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, потребовал предоставить ему отчет о ходе расследования.

Напомним, ранее Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с травмировавшимися на тюбинге девочками. Школьницы катались на ватрушке и с большой скоростью врезались в дерево. Одному ребенку провели операцию, другая получила травмы.

Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с травмировавшимися на тюбинге девочками
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#Общество#Новосибирск#Дети#Уголовное дело#Травма#Следственный комитет#Эмилия Губарева#Младенец#Александр Бастрыкин#Роды
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