У младенца парализовало руку во время родов — резонанс дошел до Бастрыкина

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Младенец получил травму, которая привела к параличу руки, во время родов. Мать ребенка считает, что здесь была допущена ошибка со стороны врачей.
В связи с этим Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, потребовал предоставить ему отчет о ходе расследования.
Напомним, ранее Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с травмировавшимися на тюбинге девочками. Школьницы катались на ватрушке и с большой скоростью врезались в дерево. Одному ребенку провели операцию, другая получила травмы.