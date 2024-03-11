Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:56
Число случаев заболевания ОРВИ в детских учреждениях Новосибирска возросло. В 23 детских садах карантин был объявлен для 29 групп.
В то же время, по информации временно исполняющего обязанности мэра Новосибирска, Олега Клемешова, классы в школах не закрыты на карантин.
Для общей картины, на прошлой неделе 4 марта частично была приостановлена работа четырех классов в четырех школах, где болел 31 ребенок. В 20 детсадах частично приостановили 21 группу, где заболели 195 детей.
По сравнению с февралем, картина с заболеваемостью выглядит лучше: по данным за 19 февраля, на карантин были закрыты 28 классов в 15 школ и 106 групп в 70 детских садах. Однако если вначале марта было закрыты меньше групп, то сейчас это число уже увеличивается.
Напомним, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области превышен на 70%. С начала сезона в регионе гриппом и ОРВИ заразились 1,1 млн человек.