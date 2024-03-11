Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска

По сравнению с февралем, картина с заболеваемостью выглядит лучше: по данным за 19 февраля, на карантин были закрыты 28 классов в 15 школ и 106 групп в 70 детских садах. Однако если вначале марта было закрыты меньше групп, то сейчас это число уже увеличивается.