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Дети продолжают болеть

Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска

11 марта 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney
Дети продолжают болеть
В Новосибирске продолжает увеличиваться уровень заболеваемости ОРВИ в детских садах и школах. Об этом сообщили во время оперативного совещания в правительстве региона 11 марта 2024.

Число случаев заболевания ОРВИ в детских учреждениях Новосибирска возросло. В 23 детских садах карантин был объявлен для 29 групп.

В то же время, по информации временно исполняющего обязанности мэра Новосибирска, Олега Клемешова, классы в школах не закрыты на карантин.

Для общей картины, на прошлой неделе 4 марта частично была приостановлена работа четырех классов в четырех школах, где болел 31 ребенок. В 20 детсадах частично приостановили 21 группу, где заболели 195 детей.

По сравнению с февралем, картина с заболеваемостью выглядит лучше: по данным за 19 февраля, на карантин были закрыты 28 классов в 15 школ и 106 групп в 70 детских садах. Однако если вначале марта было закрыты меньше групп, то сейчас это число уже увеличивается.

Напомним, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области превышен на 70%. С начала сезона в регионе гриппом и ОРВИ заразились 1,1 млн человек.

Карантин из-за ОРВИ и гриппа действует в 70 школах и 106 детсадах Новосибирска
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#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Школы#Карантин#Эмилия Губарева#Детские сады
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