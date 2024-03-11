В России нашли дешевые яйца — где они продаются

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Один из таких продуктов — яйца с Маккавеевской птицефабрики. По сравнению с продукцией из соседних регионов, они стоят на 20% дешевле. Льготные цены установлены благодаря совместной работе краевого правительства, местных производителей и крупных торговых сетей.
«Эту акцию мы будем продолжать. Активно вовлекать торговые сети. Будем заходить в поселения, где вообще отсутствуют торговые объекты», — цитирует zrtk.ru министра экономического развития Забайкальского края Жарголму Бадмажапову.
Напомним, что в Новосибирской области взлетели цены на говядину и колбасу.