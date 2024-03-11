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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В читинских магазинах появились дешевые яйца

В России нашли дешевые яйца — где они продаются

11 марта 2024, 08:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В читинских магазинах появились дешевые яйца

В магазинах Читы появились дешевые яйца

В Забайкальском крае продолжается реализация проекта «Произведено в Забайкалье». В его рамках на полках магазинов появляются товары местных производителей.

Один из таких продуктов — яйца с Маккавеевской птицефабрики. По сравнению с продукцией из соседних регионов, они стоят на 20% дешевле. Льготные цены установлены благодаря совместной работе краевого правительства, местных производителей и крупных торговых сетей.

«Эту акцию мы будем продолжать. Активно вовлекать торговые сети. Будем заходить в поселения, где вообще отсутствуют торговые объекты», — цитирует zrtk.ru министра экономического развития Забайкальского края Жарголму Бадмажапову.

Напомним, что в Новосибирской области взлетели цены на говядину и колбасу.

Говядина и колбаса взлетели в цене в Новосибирской области
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#Экономика#Новосибирск#Россия#Цены#Продукты#Александр Ляхов
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