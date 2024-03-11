В России нашли дешевые яйца — где они продаются

Один из таких продуктов — яйца с Маккавеевской птицефабрики. По сравнению с продукцией из соседних регионов, они стоят на 20% дешевле. Льготные цены установлены благодаря совместной работе краевого правительства, местных производителей и крупных торговых сетей.