В Кировске впервые в России пройдет аналог «Tour de Ski»

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Финал Кубка России по лыжным гонкам пройдет в начале апреля на лыжном комплексе «Тирвас» и трассах городского парка. Самым значимым стартом будет гонка, которая будет похожа на «Tour de Ski», проходящую в Италии с заездом на горнолыжный склон, пишет nord-news.ru.
В России ранее не проводилось подобных гонок. Гонка состоится на городском стадионе в Кировске, а затем лыжники переместятся на трассы городского парка и пробегут по участку вдоль горы. Затем они поднимутся вверх по горнолыжным трассам и финишируют между подъемником и рестораном «Плато».
Участники гонки преодолеют примерно 2000 метров с набором высоты более 400 метров. Дистанция финала Кубка России составит 9000 метров.
Будет организована видеотрансляция для жителей и гостей Кировска, чтобы они могли болеть за участников гонки.