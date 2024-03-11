atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Кировске впервые в России пройдет аналог «Tour de Ski»

11 марта 2024, 15:37
В Кировске впервые в России пройдет аналог «Tour de Ski», гонки по лыжным гонкам.

Финал Кубка России по лыжным гонкам пройдет в начале апреля на лыжном комплексе «Тирвас» и трассах городского парка. Самым значимым стартом будет гонка, которая будет похожа на «Tour de Ski», проходящую в Италии с заездом на горнолыжный склон, пишет nord-news.ru.

В России ранее не проводилось подобных гонок. Гонка состоится на городском стадионе в Кировске, а затем лыжники переместятся на трассы городского парка и пробегут по участку вдоль горы. Затем они поднимутся вверх по горнолыжным трассам и финишируют между подъемником и рестораном «Плато».

Участники гонки преодолеют примерно 2000 метров с набором высоты более 400 метров. Дистанция финала Кубка России составит 9000 метров.

Будет организована видеотрансляция для жителей и гостей Кировска, чтобы они могли болеть за участников гонки.

Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
Вчера, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
Сегодня, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
Сегодня, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
Сегодня, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
Вчера, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
Вчера, 08:48