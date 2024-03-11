В Кировске впервые в России пройдет аналог «Tour de Ski»

В России ранее не проводилось подобных гонок. Гонка состоится на городском стадионе в Кировске, а затем лыжники переместятся на трассы городского парка и пробегут по участку вдоль горы. Затем они поднимутся вверх по горнолыжным трассам и финишируют между подъемником и рестораном «Плато».