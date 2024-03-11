В Новосибирске матери вернули детей, которых она бросила ночью в квартире

В марте другая мать оставила своего 8-летнего ребенка запертым в квартире без еды на несколько дней. Когда он стал плакать, отреагировали соседи. Он вызвали полицию и спасателей. Когда те вскрыли дверь, увидели, что мальчик был напуган и голоден.