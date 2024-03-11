В Новосибирске матери вернули детей, которых она бросила ночью в квартире

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:13
В Новосибирске матери вернули детей, которых она оставила одних в запертой квартире в ночь на 9 марта. Об этом сообщает «КП-Новосибирск». Дети 3-х и 5-ти лет проживали с матерью, отдельно от отца.
Инцидент произошел на улице Объединения в Калининском районе. Соседи услышали плач детей, позвонили в полицию. После того, как детей нашли спасатели, их передали отцу, пока шли поиски матери.
Мать в итоге нашли. Пока детей передали ей, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Дело передали в ПДН. 11 марта мать и отец должны явиться на комиссию, чтобы дать свои пояснения.
Полиция возбудила административное дело о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
К делу подключился Следственный комитет. Следователи проводят проверку о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ). Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию о результатах проверки и обстоятельствах происшествия.
В марте другая мать оставила своего 8-летнего ребенка запертым в квартире без еды на несколько дней. Когда он стал плакать, отреагировали соседи. Он вызвали полицию и спасателей. Когда те вскрыли дверь, увидели, что мальчик был напуган и голоден.