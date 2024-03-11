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В Новосибирской области построены газопроводы для догазификации деревни Большой Оёш

В Новосибирской области построены газопроводы для догазификации деревни Большой Оёш

11 марта 2024, 07:54
Фото: ООО «Газпром газификация»
В Новосибирской области введены в эксплуатацию распределительные сети общей протяженностью 4,5 км для догазификации 130 домовладений в деревне Большой Оёш Колыванского района.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, депутат Государственной Думы РФ Олег Иванинский, заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко.

Для обеспечения газоснабжения потребителей установлены три газорегуляторных пункта, до границ земельных участков построены газопроводы-вводы. От жителей принято 68 заявок на догазификацию, 14 домовладений подключены к газоснабжению.

«В Новосибирской области ведется большая работа по догазификации не только домовладений, но и образовательных, медицинских организаций. С такими социальными учреждениями уже заключено 22 договора, из которых семь исполнены — построены газопроводы к объектам. Наш приоритет — обеспечить как можно большему числу потребителей доступ к сетевому газу», — отметил Алексей Бугаенко.

Фото: ООО «Газпром газификация»

Справка

ООО «Газпром газификация» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания является Единым оператором газификации на территории 72 регионов РФ и федеральной территории «Сириус».

Единый оператор отвечает за строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей. Это позволяет синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.

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