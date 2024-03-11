В Новосибирской области построены газопроводы для догазификации деревни Большой Оёш

«В Новосибирской области ведется большая работа по догазификации не только домовладений, но и образовательных, медицинских организаций. С такими социальными учреждениями уже заключено 22 договора, из которых семь исполнены — построены газопроводы к объектам. Наш приоритет — обеспечить как можно большему числу потребителей доступ к сетевому газу», — отметил Алексей Бугаенко.