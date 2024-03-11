atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Камеры вычислили преступников

Видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников в Новосибирске

11 марта 2024, 04:03
Фото: 1MI
Камеры вычислили преступников
Новосибирские правоохранители раскрыли более 160 преступление на минувшей неделе. Об этом информировали на оперативном совещании, состоявшемся 11 марта 2024 года.

На прошлой неделе правоохранительные органы Новосибирска раскрыли 161 преступление.

Также, благодаря использованию специальной технологии видеоанализа и биометрии FindFace, с 3 по 9 марта были задержано 10 человек, которые находились в федеральном розыске подозреваемых в совершении различных преступлений. Комплекса предназначен для идентификации лиц и использования биометрических данных.

За эту неделю также было предотвращено 880 административных правонарушений, включая 139 случаев употребления алкогольной продукции в местах, где это запрещено.

Напомним, ранее мы назвали самый криминальный район Новосибирска. В лидерах по криминалу был Ленинский район — 4862 противозаконных действий, а также Октябрьский район с 4370 преступлениями.

Назван самый криминальный район Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Назван самый криминальный район Новосибирска по числу женщин-преступницНазван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантовСамым криминальным городом России стал Новосибирск
#Криминал#Новосибирск#Полиция#Преступление#Эмилия Губарева#МВД#Федеральный розыск#Преступления
Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
Вчера, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
Сегодня, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
Сегодня, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
Сегодня, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
Вчера, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
Вчера, 08:48