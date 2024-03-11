Видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников в Новосибирске

Также, благодаря использованию специальной технологии видеоанализа и биометрии FindFace, с 3 по 9 марта были задержано 10 человек, которые находились в федеральном розыске подозреваемых в совершении различных преступлений. Комплекса предназначен для идентификации лиц и использования биометрических данных.