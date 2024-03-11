Видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
На прошлой неделе правоохранительные органы Новосибирска раскрыли 161 преступление.
Также, благодаря использованию специальной технологии видеоанализа и биометрии FindFace, с 3 по 9 марта были задержано 10 человек, которые находились в федеральном розыске подозреваемых в совершении различных преступлений. Комплекса предназначен для идентификации лиц и использования биометрических данных.
За эту неделю также было предотвращено 880 административных правонарушений, включая 139 случаев употребления алкогольной продукции в местах, где это запрещено.
Напомним, ранее мы назвали самый криминальный район Новосибирска. В лидерах по криминалу был Ленинский район — 4862 противозаконных действий, а также Октябрьский район с 4370 преступлениями.