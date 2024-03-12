Бионорд разъедает обувь: юрист рассказал, с кого спрашивать компенсацию

Для этого нужно одновременно обратиться в муниципалитет с запросом о том, кто «чистит» реагентом дорогу до школы или работы. И какие именно реагенты применяются. Если эксперт и власти подтвердят, что именно это вещество сгубило обувь, но применяется на улицах, гражданин получит право обратиться в суд.