Бионорд разъедает обувь: юрист рассказал, с кого спрашивать компенсацию

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Главной претензией к «Бионорду» является порча обуви. После кратковременной прогулки до школы или работы любимые туфли или кроссовки попросту приказывают долго жить. Зачастую не помогают самые лучшие обувные мастера Новосибирска.
«Я купила своей дочке обувку в школу. Все-таки уже пятый класс, да и каждая школьница хочет быть модницей. Однако всего месяц в нашей непролазной новосибирской грязи со снегом — и во вполне приличных ботиночках уже появились дырочки. Пока еще мелкие, починить можно. Но мне кажется, что уже не спасти обувь. Получается, что из-за химии можно расстроить человека», — пожаловалась Atas.Info читательница Наталья.
Еще один новосибирец напрямую заявляет, что скоро перейдет на резиновые сапоги и валенки. «Во-первых, не потону. Во-вторых, экономия бюджета», — сообщил сибиряк Виталий.
Регулярно жалуются на необходимость ремонта и новосибирские автомобилисты. Благодаря реагентам на СТО регулярно фиксируют коррозию кузовных арок и железных порогов транспортных средств. Из-за этого «железного коня», готового служить верой и правдой, приходится списывать в утиль, так как дырки просто невозможно заделать.
Стоит отметить, что региональное УФАС выявило несоответствие прототивогололедных реагентов ГОСТу. Этим может объясняться порча обуви и машин едкими химикатами. Однако пока подобные реагенты останутся на новосибирских улицах.
Жители Новосибирска могут компенсировать безвозвратно сгинувшие кроссовки и любимый автомобиль. Но для этого придется потрудиться и получить документальное подтверждение того, что коррозия имела место. И от применения конкретного реагента дорожными службами.
Для этого нужно одновременно обратиться в муниципалитет с запросом о том, кто «чистит» реагентом дорогу до школы или работы. И какие именно реагенты применяются. Если эксперт и власти подтвердят, что именно это вещество сгубило обувь, но применяется на улицах, гражданин получит право обратиться в суд.
«Так как проблема масштабная, муниципалитет, чаще всего, под различными предлогами будет стремиться ответственности избежать. Но потерпевшая сторона должна соблюсти досудебный порядок, чтобы получить официальный отказ на претензию и иметь основания для истребования компенсации через суд. Практика показывает, что в таком случае рассмотрение дела судом проходит максимально быстро», — рассказал Atas.Info руководитель Центра защиты прав граждан при отделении «Справедливой России» по Новосибирской области Алексей Надежкин.