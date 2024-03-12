Диспетчер отсудила 160 тысяч у новосибирского работодателя за увольнение

Несмотря на это, женщину уволили, когда она находилась на больничном. Суд поддержал прокурора и признал увольнение незаконным. От организации было взыскано компенсация 150 тысяч рублей за упущенную выгоду и 10 тысяч рублей в качестве морального вреда. Кроме того, диспетчер была восстановлена на работе.