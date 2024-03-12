Диспетчер отсудила 160 тысяч у новосибирского работодателя за увольнение

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Прокуратура Заельцовского района провела проверку по жалобе местной жительницы на нарушение трудового законодательства в организации, где она работала. Работодатель пытался ликвидировать филиал без соблюдения процедуры, предусмотренной Трудовым кодексом.
Когда все сотрудники филиала написали заявление об увольнении по собственному желанию, диспетчер отказалась это делать. Она знала, что при ликвидации организации у работника есть определенные гарантии и льготы, которые не предоставляются при увольнении по собственному желанию.
Несмотря на это, женщину уволили, когда она находилась на больничном. Суд поддержал прокурора и признал увольнение незаконным. От организации было взыскано компенсация 150 тысяч рублей за упущенную выгоду и 10 тысяч рублей в качестве морального вреда. Кроме того, диспетчер была восстановлена на работе.
Напомним, ранее мы писали, как «Лукойл» подает иски на сумму более 129 млн рублей против нескольких организаций в Новосибирске и Самаре за незаконное использование своего бренда на АЗС.