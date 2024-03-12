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Диспетчеру вернули деньги

Диспетчер отсудила 160 тысяч у новосибирского работодателя за увольнение

12 марта 2024, 01:28
Фото: Изображение Midjourney
Диспетчеру вернули деньги
Диспетчер, уволенная незаконно в Новосибирске, выиграла судебное дело и ей будет выплачена компенсация в размере 160 тысяч рублей за утрату дохода и моральный вред.

Прокуратура Заельцовского района провела проверку по жалобе местной жительницы на нарушение трудового законодательства в организации, где она работала. Работодатель пытался ликвидировать филиал без соблюдения процедуры, предусмотренной Трудовым кодексом.

Когда все сотрудники филиала написали заявление об увольнении по собственному желанию, диспетчер отказалась это делать. Она знала, что при ликвидации организации у работника есть определенные гарантии и льготы, которые не предоставляются при увольнении по собственному желанию.

Несмотря на это, женщину уволили, когда она находилась на больничном. Суд поддержал прокурора и признал увольнение незаконным. От организации было взыскано компенсация 150 тысяч рублей за упущенную выгоду и 10 тысяч рублей в качестве морального вреда. Кроме того, диспетчер была восстановлена на работе.

Напомним, ранее мы писали, как «Лукойл» подает иски на сумму более 129 млн рублей против нескольких организаций в Новосибирске и Самаре за незаконное использование своего бренда на АЗС.

«Лукойл» требует с бизнесменов в Новосибирске 129 млн рублей
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#Общество#Новосибирск#Суд#Прокуратура#Компенсация#Эмилия Губарева#Увольнение
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