Два ДТП произошло с новыми троллейбусами в Новосибирске

В социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортных происшествиях с троллейбусами маршрута №5. Эти сообщения подтвердила мэрия. Первая авария случилась из-за столкновения автомобилей на улице Аэропорт, а вторая 1 марта на Красном проспекте.