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Произошло несколько ДТП

Два ДТП произошло с новыми троллейбусами в Новосибирске

12 марта 2024, 02:47
Фото: Полина Симакова / atas.info
Произошло несколько ДТП
В Новосибирске произошли две аварии с новыми троллейбусами на маршруте №5. Мэрия прокомментировала случившееся.

С начала марта в Новосибирске открыли новый троллейбусный маршрут для жителей улицы Кубовой и микрорайона «Стрижи».

В социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортных происшествиях с троллейбусами маршрута №5. Эти сообщения подтвердила мэрия. Первая авария случилась из-за столкновения автомобилей на улице Аэропорт, а вторая 1 марта на Красном проспекте.

Напомним, ранее перекрыли улицу Богдана Хмельницкого из-за обрыва троллейбусных проводов, что привело к образованию пробок на соседних улицах. Авария произошла днем 10 марта. Движение восстанавливали целый день.

В Новосибирске перекрыли улицу Богдана Хмельницкого после обрыва проводов — ФОТО
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#Новосибирск#ДТП#Мэрия#Автомобиль#Маршрут#Соцсети#Троллейбусы#Эмилия Губарева#Красный проспект#Аварии#Стрижи
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