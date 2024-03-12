Два ДТП произошло с новыми троллейбусами в Новосибирске

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С начала марта в Новосибирске открыли новый троллейбусный маршрут для жителей улицы Кубовой и микрорайона «Стрижи».
В социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортных происшествиях с троллейбусами маршрута №5. Эти сообщения подтвердила мэрия. Первая авария случилась из-за столкновения автомобилей на улице Аэропорт, а вторая 1 марта на Красном проспекте.
Напомним, ранее перекрыли улицу Богдана Хмельницкого из-за обрыва троллейбусных проводов, что привело к образованию пробок на соседних улицах. Авария произошла днем 10 марта. Движение восстанавливали целый день.