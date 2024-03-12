Эксперт рассказала, как медийная активность родителей влияет на ребенка

Задача родителей состоит в том, чтобы позволить ребенку быть индивидуальностью со своими уникальными чертами и не допустить, чтобы их собственная известность затмила его. К сожалению, среди знаменитостей встречаются примеры родителей, которые ограничивают восприятие ребенка только через призму своей личности. Если родитель является психологически зрелым, учитывает потребности и особенности каждого возраста, не затмевает ребенка своей известностью и адекватно реагирует на негативные комментарии в интернете, то медийное пространство не может нанести травматический опыт ребенку, считает психолог.