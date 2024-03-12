atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Эксперт рассказала, как медийная активность родителей влияет на ребенка

12 марта 2024, 14:52
Многие известные личности регулярно публикуют фото и видео своих детей в социальных сетях. Обычные люди, не желая отставать, также могут часто делиться снимками своих чад. Но стоит ли вовлекать детей в такую медийную активность? Может ли это нанести вред «звездным» детям?

Психолог Анна Гусева в интервью RuNews24.Ru подчеркнула, что развитие детей является сложным процессом, охватывающим формирование личности, развитие психических функций и усвоение социальных ролей. Оно включает множество этапов и особенностей.

В первые два года жизни ребенок находится в тесном контакте с окружающей средой через мать и активно исследует мир вокруг себя. В возрасте от двух до шести лет дошкольник начинает самостоятельно осваивать социальные нормы, участвуя в играх с другими детьми и развивая фантазию. В этом возрасте важно вводить ребенка в медийное пространство.

После шести лет, в младшем школьном возрасте, дети сталкиваются с новыми вызовами и задачами. Они учатся взаимодействовать со сверстниками и осознавать свое место в обществе. На этом этапе, если ребенок выражает желание избегать фотосессий и присутствия в соцсетях, его решение должно уважаться.

Когда ребенку исполняется двенадцать лет, начинается более серьезное формирование его личности, самоидентификация и самоадаптация. Ребенок начинает определять свои ценности и проявлять интересы в разных сферах жизни. На этом этапе родители не должны противостоять ему.

Задача родителей состоит в том, чтобы позволить ребенку быть индивидуальностью со своими уникальными чертами и не допустить, чтобы их собственная известность затмила его. К сожалению, среди знаменитостей встречаются примеры родителей, которые ограничивают восприятие ребенка только через призму своей личности. Если родитель является психологически зрелым, учитывает потребности и особенности каждого возраста, не затмевает ребенка своей известностью и адекватно реагирует на негативные комментарии в интернете, то медийное пространство не может нанести травматический опыт ребенку, считает психолог.

Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
10 марта, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
Вчера, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
Вчера, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
Вчера, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
10 марта, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
10 марта, 08:48