Эксперт рассказала, как медийная активность родителей влияет на ребенка

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Психолог Анна Гусева в интервью RuNews24.Ru подчеркнула, что развитие детей является сложным процессом, охватывающим формирование личности, развитие психических функций и усвоение социальных ролей. Оно включает множество этапов и особенностей.
В первые два года жизни ребенок находится в тесном контакте с окружающей средой через мать и активно исследует мир вокруг себя. В возрасте от двух до шести лет дошкольник начинает самостоятельно осваивать социальные нормы, участвуя в играх с другими детьми и развивая фантазию. В этом возрасте важно вводить ребенка в медийное пространство.
После шести лет, в младшем школьном возрасте, дети сталкиваются с новыми вызовами и задачами. Они учатся взаимодействовать со сверстниками и осознавать свое место в обществе. На этом этапе, если ребенок выражает желание избегать фотосессий и присутствия в соцсетях, его решение должно уважаться.
Когда ребенку исполняется двенадцать лет, начинается более серьезное формирование его личности, самоидентификация и самоадаптация. Ребенок начинает определять свои ценности и проявлять интересы в разных сферах жизни. На этом этапе родители не должны противостоять ему.
Задача родителей состоит в том, чтобы позволить ребенку быть индивидуальностью со своими уникальными чертами и не допустить, чтобы их собственная известность затмила его. К сожалению, среди знаменитостей встречаются примеры родителей, которые ограничивают восприятие ребенка только через призму своей личности. Если родитель является психологически зрелым, учитывает потребности и особенности каждого возраста, не затмевает ребенка своей известностью и адекватно реагирует на негативные комментарии в интернете, то медийное пространство не может нанести травматический опыт ребенку, считает психолог.