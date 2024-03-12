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На пост мэра Новосибирска подали документы шесть кандидатов

Еще три кандидата заявились на пост мэра Новосибирска. Кто они?

12 марта 2024, 16:42
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

На пост мэра Новосибирска подали документы шесть кандидатов

Врач, самозанятый и помощник депутата. 11 марта список кандидатов на пост мэра Новосибирска пополнился тремя кандидатурами. Теперь в списке шесть человек. Рассказываем, кто они.

Еще три кандидата подали свои документы на отбор кандидатов в мэры Новосибирска. Это травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП №20» Олег Хромин, самозанятый предприниматель Роман Филитович и помощник депутата Заксобрания НСО Александра Аверкина, а также председатель «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Совета депутатов Новосибирска.

Ранее свои документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска предоставили участник СВО Александр Трушакин, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков и депутат Горсовета, предприниматель Игорь Украинцев.

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Игорь Украинцев заявил, что выборы мэра — это отличная возможность внести предложения для развития города. Депутат считает, что наработанный им успешный опыт по развитию Заельцовского района может быть полезен для всего города.

Эдуард Кожемякин в первую очередь предложил переименовать Новосибирск в «Ново-Николаевск, Николаевск, Никольск».

В свою очередь, другой депутат горсовета — Александр Бурмистров — назвал предстоящие выборы мэра Новосибирска «балаганом», поскольку основной кандидат заранее определен.

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Отбор кандидатов на пост мэра пройдет 4 апреля. Документы принимают по 15 марта.

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