Еще три кандидата заявились на пост мэра Новосибирска. Кто они?

Еще три кандидата подали свои документы на отбор кандидатов в мэры Новосибирска. Это травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП №20» Олег Хромин, самозанятый предприниматель Роман Филитович и помощник депутата Заксобрания НСО Александра Аверкина, а также председатель «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Совета депутатов Новосибирска.