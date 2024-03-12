Еще три кандидата заявились на пост мэра Новосибирска. Кто они?

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Еще три кандидата подали свои документы на отбор кандидатов в мэры Новосибирска. Это травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП №20» Олег Хромин, самозанятый предприниматель Роман Филитович и помощник депутата Заксобрания НСО Александра Аверкина, а также председатель «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Совета депутатов Новосибирска.
Игорь Украинцев заявил, что выборы мэра — это отличная возможность внести предложения для развития города. Депутат считает, что наработанный им успешный опыт по развитию Заельцовского района может быть полезен для всего города.
Также стало известно, где находится ушедший в отставку экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть.