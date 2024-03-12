atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

20 марта наступит астрономическая весна

Когда наступит весна — новосибирский астроном назвал дату равноденствия

12 марта 2024, 06:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
20 марта наступит астрономическая весна

Весеннее равноденствие наступит в Новосибирской области

В середине марта наступит весеннее равноденствие. С этого дня настанет астрономическая весна: длина ночи пойдет на убыль.

В 2024 году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. Событие произойдет в 10 часов утра по местному времени.

«С этого дня продолжительность светового дня будет больше 12 часов. Астрономически это выражается в том, что центр Солнечного диска в его видимом движении по небесной сфере пересечет экватор, направляясь в Северное полушарие», — рассказал Atas.Info специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Кстати, 11 марта началась Масленичная неделя, сама Масленица наступит уже 17 марта. По старым обычаям, в это время принято провожать зиму и встречать весну. В Новосибирске Масленицу проведут масштабно — в каждом парке города запланировано большое количество мероприятий.

Новосибирские ученые столкнулись с озоновой аномалией
Узнать подробнее

Напомним, ранее новосибирцы встретили «Кармическое» новолуние. Олег Кашин объяснил, что оно повлияло на увеличение приливной активности. В таких случаях нередко возникают природные катаклизмы: землетрясения и цунами.

Кармическое новолуние 10 марта — что это такое и как повлияет на россиян
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские ученые столкнулись с озоновой аномалией
#Общество#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Космос#Астрономия#Весна#Александр Ляхов
Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
10 марта, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
Вчера, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
Вчера, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
Вчера, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
10 марта, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
10 марта, 08:48