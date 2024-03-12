Когда наступит весна — новосибирский астроном назвал дату равноденствия

Кстати, 11 марта началась Масленичная неделя, сама Масленица наступит уже 17 марта. По старым обычаям, в это время принято провожать зиму и встречать весну. В Новосибирске Масленицу проведут масштабно — в каждом парке города запланировано большое количество мероприятий.