Когда наступит весна — новосибирский астроном назвал дату равноденствия

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
В 2024 году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. Событие произойдет в 10 часов утра по местному времени.
«С этого дня продолжительность светового дня будет больше 12 часов. Астрономически это выражается в том, что центр Солнечного диска в его видимом движении по небесной сфере пересечет экватор, направляясь в Северное полушарие», — рассказал Atas.Info специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Кстати, 11 марта началась Масленичная неделя, сама Масленица наступит уже 17 марта. По старым обычаям, в это время принято провожать зиму и встречать весну. В Новосибирске Масленицу проведут масштабно — в каждом парке города запланировано большое количество мероприятий.
Напомним, ранее новосибирцы встретили «Кармическое» новолуние. Олег Кашин объяснил, что оно повлияло на увеличение приливной активности. В таких случаях нередко возникают природные катаклизмы: землетрясения и цунами.