Мэрия отчиталась о работе с транспортом в 2023 году — ничего не сделано

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
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Updated Сегодня, 09:50
Контроль проводят согласно решению Совета депутатов № 264 «О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте». Исходя из доклада, контролем (надзором) занимаются пять сотрудников департамента транспорта.
В докладе указано, что за 2023 года проверяющие нанесли четыре профилактических визита. Нарушений не выявили. Соответственно, предупреждений вынесено не было, штрафы не выписали.
Также контроль за транспортом включает информирование и консультирование, но в отчете их количество указано как «0». Напротив граф «инспекционные визиты», «рейдовые осмотры», «документарная проверка», «выездная проверка» также стоят «0».
Документ подписан замначальника управления автомобильных дорог мэрии Евгением Антоновым.
Редакция Atas.info направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать доклад.
Справка
Решение № 264 «О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Новосибирска» принято депутатами Горсовета Новосибирска 22 декабря 2021 года. Изменения в документ внесли 25 октября 2023 года.
Контрольным органом, обеспечивающим организацию и осуществление муниципального контроля, выступает мэрия Новосибирска, от имени которой действует департамент транспорта.