atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В докладе приведены данные за 2023 год

Мэрия отчиталась о работе с транспортом в 2023 году — ничего не сделано

12 марта 2024, 09:28
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В докладе приведены данные за 2023 год

Мэрия Новосибирска отчиталась о «нулевой» работе с общественным транспортом

Мэрия Новосибирска опубликовала доклад о надзоре за общественным транспортом за 2023 год. Судя по данным, приведенным в документах, в прошлом году ничего не было сделано. Atas.Info разобрался в содержании доклада.

Контроль проводят согласно решению Совета депутатов № 264 «О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте». Исходя из доклада, контролем (надзором) занимаются пять сотрудников департамента транспорта.

В докладе указано, что за 2023 года проверяющие нанесли четыре профилактических визита. Нарушений не выявили. Соответственно, предупреждений вынесено не было, штрафы не выписали.

Также контроль за транспортом включает информирование и консультирование, но в отчете их количество указано как «0». Напротив граф «инспекционные визиты», «рейдовые осмотры», «документарная проверка», «выездная проверка» также стоят «0».

Документ подписан замначальника управления автомобильных дорог мэрии Евгением Антоновым.

Новосибирского водителя автобуса, провезшего пассажиров дворами, ждет крупный штраф
Узнать подробнее

Редакция Atas.info направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать доклад.

Справка

Решение № 264 «О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Новосибирска» принято депутатами Горсовета Новосибирска 22 декабря 2021 года. Изменения в документ внесли 25 октября 2023 года.

Контрольным органом, обеспечивающим организацию и осуществление муниципального контроля, выступает мэрия Новосибирска, от имени которой действует департамент транспорта.

Читайте также:
В Новосибирске с 13 марта запускают новый кольцевой автобусный маршрут — картаВ Новосибирске троллейбусы пустят до Родников, Плющихинского и СтрижейВ мэрии Новосибирска рассказали об отмене автобусов и маршруток в 2024 году
#Транспорт#Новосибирск#Проверка#Общественный транспорт#Мэрия Новосибирска#Контроль#Отчет#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
10 марта, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
Вчера, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
Вчера, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
Вчера, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
10 марта, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
10 марта, 08:48