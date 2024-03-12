Мэрия отчиталась о работе с транспортом в 2023 году — ничего не сделано

Мэрия Новосибирска отчиталась о «нулевой» работе с общественным транспортом

Мэрия Новосибирска опубликовала доклад о надзоре за общественным транспортом за 2023 год. Судя по данным, приведенным в документах, в прошлом году ничего не было сделано. Atas.Info разобрался в содержании доклада.