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Когда откроется бассейн

Минспорта назвало точную дату открытия бассейна СКА в Новосибирске

12 марта 2024, 02:21
Фото: 1MI
Когда откроется бассейн
Через несколько дней состоится открытие бассейна СКА в Новосибирске. Его реконструировали с 2022 года.

По информации от Министерства спорта региона, открытие бассейна СКА на улице Воинской в Новосибирске намечено на пятницу, 15 марта. По предварительным данным, посетители смогут начать пользоваться бассейном с понедельника, 18 марта, узнал КП-Новосибирск.

Ремонтные работы в бассейне начались в 2022 году и изначально планировалось открыть комплекс в конце 2023 года, однако сроки сдвинулись.

Теперь же бассейн будет оборудован 16 дорожками длиной 50 метров, которые при необходимости можно разделить на дорожки по 25 метров с помощью передвижного борта. Кроме того, в здании появятся тренажерный зал и зал для занятий фитнесом.

Напомним, ранее министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявлял об открытии бассейна в феврале текущего года.

«Водичка налита, все держится, никуда не вытекает. Отделочные работы завершаются, все системы смонтированы. Штурм идет», — говорил Колмаков.

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#Новосибирск#Бассейн#Открытие#Эмилия Губарева#Минспорт#СКА
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