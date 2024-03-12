Новосибирских девочек обезопасят от рака шейки матки

В планах департамента здравоохранения Новосибирской области привить 800 девочек. Процедура будет полностью бесплатной и осуществляться в поликлинике по месту жительства по направлению гинеколога или педиатра. Особое внимание уделят девочкам до четырнадцати лет, чтобы несовершеннолетние смогли получить прививку до наступления половой жизни. Для этой цели закупили 400 доз вакцины «Гардасил» и 1200 доз препарата «Церварикс».