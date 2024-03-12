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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Новосибирских школьниц обезопасят от рака шейки матки

Новосибирских девочек обезопасят от рака шейки матки

12 марта 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирских школьниц обезопасят от рака шейки матки

В Новосибирске школьниц вакцинируют от вируса папилломы человека

В Новосибирске школьниц в возрасте от девяти до тринадцати лет бесплатно привьют от вируса папилломы человека. В долгосрочной перспективе он может привести к бесплодию и раку шейки матки.

В планах департамента здравоохранения Новосибирской области привить 800 девочек. Процедура будет полностью бесплатной и осуществляться в поликлинике по месту жительства по направлению гинеколога или педиатра. Особое внимание уделят девочкам до четырнадцати лет, чтобы несовершеннолетние смогли получить прививку до наступления половой жизни. Для этой цели закупили 400 доз вакцины «Гардасил» и 1200 доз препарата «Церварикс».

Кроме того, врачи рекомендуют привиться переболевшим заболеваниями, передающимся половым путем и ВИЧ-инфицированным. Крайне желательно получить прививку девочкам со слабым иммунитетом.

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Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой группу из 27 видов вирусов. Многие из них способны привести к раку — в том числе, шейки матки и полового члена.

ВПЧ опасен тем, что может исчезнуть организма без специального лечения в течение года, но незаметно ослабить его. Помимо полового пути, вирус передается через поцелуи. Одним из главных симптомов являются бородавки на коже, гениталиях, заднем проходе, горле и во рту.

Напомним, что в Новосибирской области на особом контроле находится проблема подростковых абортов.

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