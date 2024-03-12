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Студента похоронили в Усть-Куте

«Получил ключи от дяди»: молодого новосибирца осудят за гибель студента в ДТП

12 марта 2024, 07:47
Фото: 1MI
Студента похоронили в Усть-Куте

В Новосибирске водителя осудят за сбитого студента-программиста

В ночь на 12 сентября 2023 года возле общежития НГТУ был насмерть сбит студент-программист Алексей Дмитриченко. Водитель признал факт ДТП, но постарался всеми силами откреститься от гибели юноши.

В 01.50 ночи Алексей Дмитриченко вышел из общежития НГТУ на улице Блюхера в круглосуточный магазин. Когда парень переходил дорогу, ему наперерез выскочил белый автомобиль Kia Rio. Водитель сбил студента на полной скорости.

Как утверждает мать погибшего Ольга, водитель выскочил из машины, но якобы даже не попытался оказать помощь. Вместо этого он начал оттаскивать тело на обочину, но помешал очевидец. Были вызваны «скорая» и ГИБДД, Алексея отправили в больницу, но через несколько дней пострадавший скончался.

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Молодой новосибирец прошел проверку на алкоголь и поначалу отпущен под подписку о невыезде. На допросе он заявил, что студент был пьян, а скорость движения иномарки составляла 40 километров в час. Но это опровергла экспертиза, не в пользу водителя были и записи с камер видеонаблюдения.

«Выяснилось, что ключи от автомобиля дал дядя, а права выдали в Таджикистане. Родственники даже прощения не попросили, но перевели мне 100 тысяч на карту. Хотя я за доставку тела в Усть-Кут потратила больше. Буду добиваться, чтобы виновника наказали по всей строгости закона», — рассказала мать «КП-Новосибирск».

По факту гибели Алексея Дмитриченко возбуждено уголовное дело. 11 марта его начал рассматривать Ленинский районный суд.

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