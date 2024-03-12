«Получил ключи от дяди»: молодого новосибирца осудят за гибель студента в ДТП

Молодой новосибирец прошел проверку на алкоголь и поначалу отпущен под подписку о невыезде. На допросе он заявил, что студент был пьян, а скорость движения иномарки составляла 40 километров в час. Но это опровергла экспертиза, не в пользу водителя были и записи с камер видеонаблюдения.