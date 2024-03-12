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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Какие правила вступают в силу с 1 апреля

Получить водительские права станет сложнее с 1 апреля 2024 года — какие будут правила

12 марта 2024, 12:01
Фото: 1MI
Какие правила вступают в силу с 1 апреля
В России с 1 апреля 2024 года меняются правила получения водительских прав: они также затронут процесс сдачи практического экзамена на права в ГИБДД.

Теперь учеников «серых» автошкол, которые не соответствуют требованиям по материально-технической базе, не допустят к экзаменам. Инспекторы будут проверять наличие у автошкол соответствующего заключения о соответствии базы. Если такого документа нет, школа не сможет получить лицензию и ее ученики не смогут сдавать экзамены в ГИБДД.

Также изменится система штрафных баллов при сдаче практического экзамена. Сейчас можно набрать до 5 штрафных баллов, но с 1 апреля разрешат набирать уже 7. При этом будет установлен список грубых и средних ошибок, за которые будут начисляться баллы.
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Кроме того, изменятся сроки для пересдачи экзаменов. Теперь кандидаты, которые не сдали вождение после трех попыток, смогут прийти на следующую пересдачу только через 6-9 месяцев со дня предыдущего экзамена. Это связано с тем, что некоторые кандидаты использовали пересдачи как возможность для «потренироваться». Теперь же им придется более ответственно подготовиться перед каждой пересдачей.

Также будет запрещено сдавать экзамены и выдавать водительские удостоверения лицам, которые лишились прав или не выполнили условия возврата удостоверения после лишения. Права будут аннулированы у автомобилистов, у которых истечет год со дня получения иностранного или российского водительского удостоверения.

Пересдача будет разрешена только при новой попытке сдачи теории, чтобы получить водительское удостоверение российского образца.

В целом, изменения направлены на повышение качества подготовки водителей и обеспечение безопасности на дорогах.

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