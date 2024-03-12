Получить водительские права станет сложнее с 1 апреля 2024 года — какие будут правила

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Теперь учеников «серых» автошкол, которые не соответствуют требованиям по материально-технической базе, не допустят к экзаменам. Инспекторы будут проверять наличие у автошкол соответствующего заключения о соответствии базы. Если такого документа нет, школа не сможет получить лицензию и ее ученики не смогут сдавать экзамены в ГИБДД.
Также изменится система штрафных баллов при сдаче практического экзамена. Сейчас можно набрать до 5 штрафных баллов, но с 1 апреля разрешат набирать уже 7. При этом будет установлен список грубых и средних ошибок, за которые будут начисляться баллы.
Кроме того, изменятся сроки для пересдачи экзаменов. Теперь кандидаты, которые не сдали вождение после трех попыток, смогут прийти на следующую пересдачу только через 6-9 месяцев со дня предыдущего экзамена. Это связано с тем, что некоторые кандидаты использовали пересдачи как возможность для «потренироваться». Теперь же им придется более ответственно подготовиться перед каждой пересдачей.
Также будет запрещено сдавать экзамены и выдавать водительские удостоверения лицам, которые лишились прав или не выполнили условия возврата удостоверения после лишения. Права будут аннулированы у автомобилистов, у которых истечет год со дня получения иностранного или российского водительского удостоверения.
Пересдача будет разрешена только при новой попытке сдачи теории, чтобы получить водительское удостоверение российского образца.
В целом, изменения направлены на повышение качества подготовки водителей и обеспечение безопасности на дорогах.