Получить водительские права станет сложнее с 1 апреля 2024 года — какие будут правила

Кроме того, изменятся сроки для пересдачи экзаменов. Теперь кандидаты, которые не сдали вождение после трех попыток, смогут прийти на следующую пересдачу только через 6-9 месяцев со дня предыдущего экзамена. Это связано с тем, что некоторые кандидаты использовали пересдачи как возможность для «потренироваться». Теперь же им придется более ответственно подготовиться перед каждой пересдачей.