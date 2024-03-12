«Ростелеком» продает свое здание в центре Новосибирска за 455 млн

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
11 марта компания «Ростелеком» выставила на продажу часть здания на пересечении улиц Максима Горького и Советской. За универсальные помещения общей площадью 7 тысяч кв. метров планируют выручить 455 млн рублей (с учетом НДС 20%). Земельный участок находится в долгосрочной аренде.
«С целью изучения спроса предлагаются к продаже нежилые помещения площадью 7036,4 кв. м (долевая собственность). Продажа через аукцион», — сказано в объявлении.
В отделе коммерческой недвижимости ПАО «Ростелеком» корреспонденту Atas.info уточнили, что компании принадлежит большая часть здания — с подвала по восьмой этаж, за исключением седьмого этажа и части пятого. Остальные площади находятся в собственности двух юридических лиц.
«Компания направила сособственникам уведомление о продаже доли. На принятие решения им дается месяц», — рассказала представитель компании.
«Ростелеком» обозначил обязательным условием продажи обратную аренду 100% площадей по фиксированной ставке на 12 месяцев.
В здании восемь этажей, подвал и технический этаж, три лифта грузоподъемностью 400 и 1000 кг, установлено видеонаблюдение, видовые кабинеты на пятом и шестом этажах, два конференц-зала, переговорные, огороженная парковка на 41 автомобиль.
Здание не является объектом культурного наследия, поэтому покупатель может делать перепланировку и вешать рекламу на фасад.