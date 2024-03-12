«Ростелеком» продает свое здание в центре Новосибирска за 455 млн

В отделе коммерческой недвижимости ПАО «Ростелеком» корреспонденту Atas.info уточнили, что компании принадлежит большая часть здания — с подвала по восьмой этаж, за исключением седьмого этажа и части пятого. Остальные площади находятся в собственности двух юридических лиц.