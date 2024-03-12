В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, неожиданно родила

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:42
Ученые подчеркнули, что оплодотворение без самца, или партеногенез, малоизучено у этого вида, поэтому появление на свет таких детенышей вызвало удивление у всех, включая опытных биологов, пишет ИА RuNews24.ru.
Детенышей родила одна из четырех самок хвостокола, которые были привезены в океанариум восемь лет назад из Тайваня. Важно отметить, что все новорожденные также являются самками.
Возможной версией, которую рассматривают ученые, является то, что самка была оплодотворена еще до того, как она попала в Приморский океанариум. Подобное явление «отложенной беременности» наблюдается у скатов и акул.
Также в океанариуме было отмечено, что у детенышей скатов различный характер: одна из девочек очень любопытная и активная, в то время как две другие более спокойные.
Стоит отметить, что скаты растут достаточно быстро: за два-три года они достигают взрослых размеров, которые составляют около 60-80 сантиметров в диаметре. Одним из особых признаков хвостоколов является наличие ядовитого шипа на хвосте. У новорожденных скатов этот шип плотно прижат к хвосту и скрыт под специальной кожей.