Стало известно, где находится ушедший в отставку экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:59
В настоящий момент Анатолий Локоть по-прежнему находится в Новосибирске. Экс-руководитель городской администрации не уехал в Москву или Минск.
«Анатолий Евгеньевич находится в Новосибирске. И никогда не уезжал отсюда. Слухи о возвращении слегка преувеличены», — заявил пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов в разговоре с корреспондентом Atas.Info.
О возможных изменениях в карьере Анатолия Локтя пока не сообщается ничего конкретного. «Говорить об этом пока преждевременно. О любых переменах станет известно», — отметил Глеб Черепанов.
Отметим, что члены новосибирского отделения КПРФ регулярно выкладывают фотографии, на которых можно заметить Анатолия Локтя. Например, недавно бывший мэр принимал участие в церемонии возложения цветов к бюсту Сталина по случаю годовщины его смерти 5 марта.
После отставки Анатолию Локтю прочили должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина. Известный своей симпатией к белорусским ярмаркам новосибирец якобы стал ответственным за экономические связи между Москвой и Минском. Однако официального подтверждения информации не появилось.
Об отставке Анатолия Локтя стало известно 29 декабря.
Напомним, что недавно в мэрии отчитались о работе общественного транспорта. Судя по документу, изменения являются чисто косметическими.