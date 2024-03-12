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Бывший мэр не покидал Новосибирск

Стало известно, где находится ушедший в отставку экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть

12 марта 2024, 09:50
Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя
Бывший мэр не покидал Новосибирск

Анатолий Локоть остался в Новосибирске после увольнения

28 декабря 2023 года стало известно об отставке мэра Анатолия Локтя. Формально градоначальник исполнял свои обязанности до 24 января. После этого пошли разговоры о возможной смене деятельности одиозного главы Новосибирска.

В настоящий момент Анатолий Локоть по-прежнему находится в Новосибирске. Экс-руководитель городской администрации не уехал в Москву или Минск.

«Анатолий Евгеньевич находится в Новосибирске. И никогда не уезжал отсюда. Слухи о возвращении слегка преувеличены», — заявил пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов в разговоре с корреспондентом Atas.Info.

О возможных изменениях в карьере Анатолия Локтя пока не сообщается ничего конкретного. «Говорить об этом пока преждевременно. О любых переменах станет известно», — отметил Глеб Черепанов.

Отметим, что члены новосибирского отделения КПРФ регулярно выкладывают фотографии, на которых можно заметить Анатолия Локтя. Например, недавно бывший мэр принимал участие в церемонии возложения цветов к бюсту Сталина по случаю годовщины его смерти 5 марта.

Анатолий Локоть 5 марта в НовосибирскеАнатолий Локоть 5 марта в Новосибирске
Анатолий Локоть 5 марта в Новосибирске
Фото: Страница VK Роман Яковлев
Ушедшего в отставку новосибирского мэра Локтя прочат в помощники премьера Мишустина
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После отставки Анатолию Локтю прочили должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина. Известный своей симпатией к белорусским ярмаркам новосибирец якобы стал ответственным за экономические связи между Москвой и Минском. Однако официального подтверждения информации не появилось.

Об отставке Анатолия Локтя стало известно 29 декабря.

Мэрия отчиталась о работе с транспортом в 2023 году — ничего не сделано
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Напомним, что недавно в мэрии отчитались о работе общественного транспорта. Судя по документу, изменения являются чисто косметическими.

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