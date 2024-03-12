ТОП лучших школ Новосибирска — что хвалят и критикуют ученики

«11 лет мучений. Нормальных учителей у меня было — считанные единицы, и почти все они, насколько я знаю, уже ушли из ЛИТа. В основном же это были лица, мягко скажем, незаинтересованные в качественном обучении и срывающиеся на учеников. Я очень рад, что выбрался отсюда живым и относительно здоровым ментально. Своих детей сюда не отдам ни под каким предлогом»;