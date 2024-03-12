ТОП лучших школ Новосибирска — что хвалят и критикуют ученики

Posted Вчера, 16:48
Published Вчера, 16:48
Modified Сегодня, 02:46
Updated Сегодня, 02:46
В лидерах по отзывам лидирует школа при НГУ. Ученики хвалят систему образования, преподавателей и внеурочную деятельность.
«Отличное место для получения углубленных знаний по профильным предметам. -Введение в вузовскую систему поможет легче пережить поступление на первый курс и сдачу сессии»;
«Много интересной внеучебной деятельности»;
«Отличная школа для тех, кто хочет преуспеть в физике, математике или химии. Школа собирает олимпиадников из Сибири и Дальнего Восток»
Однако среди положительных отзывов, есть и негативные. Некоторые школьники просто не справлялись с такой нагрузкой.
«Не школа, а колония строго режима»;
«Поступили в фмш ради математики. В результате приходится сутками заниматься химией. В классе 30% учеников имеют 2 по химии, хотя работают все ОЧЕНЬ много»;
«Отличная школа жизни, особенно для мальчиков. Девочкам в сунц делать нечего».
Лицей имеет достаточное количество положительных отзывов. Выпускники и их родители пишут, что подготовка в этой школе помогла им поступить в ВУЗы.
«Дочь закончила его. Этот лицей всегда в верхних строках рейтинга поступивших в вузы на бюджет. Поэтому его и выбрали. Учиться трудно, много, уроков горы, домашку делала до полуночи чуть не каждый день. Но зато легко поступила на бюджет туда, куда хотела, и где был самый высокий конкурс»;
«Если вы отличник с 1 класса и хорошо знаете математику — вам сюда, в остальных случаях — бегите. не знаю, как доучилась до 8 класса, но это явно последний год, больше не выдержу. очень большая нагрузка, особенно если спец.класс, всем лицеистам желаю нервов»;
Однако и негативных отзывов хватает. Многие жалуются на преподавателей, а также поднимают коммерческий вопрос, возможно царящий в стенах школы.
«Ушла из этой отвратительной школы в прошлом году, ни капли не пожалела!!! О хорошем образование и хороших оценках можете даже не мечтать, никто вас учить не будет, а уж тем более знания давать. Никто вас не будет готовить к ОГЭ и к ЕГЭ, только пугать будут»;
«В этом месте статус лицея администрацию волнует больше чем дети»;
«В данном заведении училось не одно поколение из нашей семьи, динамика очевидна, чем дальше тем Лицей все больше напоминает коммерческую организацию»;
«Ух ты, сколько отзывов хороших, жалко что половину из них написали не по доброй воле. Учился с 2008 по 2017. Ужасно. Ужасно тем, что это называют с гордостью „инженерный лицей НГТУ“, а на самом деле оказывается, это обычная школа, только с ЧСВ всего персонала».
У этой школы много хороших отзывов с положительными оценками. Родители нахваливают оборудованные классы, знания, которые дают учителя, а также администрацию.
«Отличное учебное заведение. Педагоги хорошие»
«Чудесная школа, отличные учителя те, кто говорит что-то плохое — просто ищут, к чему бы им ещё придраться обучение детей происходит в оборудованных классах и в целом комфортной обстановке»;
«Гимназия 15 „Содружество“ — это прекрасная школа, здесь действительно дают знания школьных предметов на высшем уровне и ответственно подходят к подаче материала и дисциплине. Для меня эта школа стала вторым домом за 11 лет, а учителя — семьёй»
А вот негативные отзывы пришлось поискать. Все они связаны с громкими звуками, которые идут со стороны школы. Ниже приведены высказывания жильцов близлежащих домов.
Эта школа не распиарена, как остальные, но отзывы у нее действительно хорошие, по сравнению с «элитными» учебными заведениями. И ученики и родители хвалят педагогический состав и администрацию.
«Родная школа! Я, муж и сын учились в этой школе! Всегда здесь сильный педагогический.состав, много заслуженных учителей! Находится в спальном районе, рядом сквер и стадион»;
«Замечательная школа, прекрасные педагоги! Жизнь детей в стенах 160-й школы насыщена не только знаниями, но и творчеством! Очень семейная обстановка внутри школы, приятно зайти. Постоянно что-то совершенствуется — год от года становится всё уютнее и красивее на пришкольном участке и в самом здании».
Негативных отзывов куда меньше, чем положительных. Комментарии либо не аргументированные, либо сильно придирчивые, например, про отсутствие бумаги в туалете.
«Учителя не заинтересованы в успеваемости учащихся, классы переполнены, директор- диктатор»;
«Учусь в этой школе не нравится, но учиться можно».
У этого лицея есть как негативные, так и положительные отзывы. Многие хвалят качественную подготовку к ВУЗу.
«Вся прелесть данного учебного заведения в учителях. Не скажу что все педагоги какие то уникальные, да я и не знаю всех, но от тех к кому попал мой ребёнок я в восторге. Всё что мне нужно- это знания для ребёнка, и она получает их в полном объёме»;
«Неплохая школа, выпускники отсюда ценятся в некоторых вузах этого города. Но не во всех».
Однако негативных отзывов куда больше и все они про большую нагрузку и негативное отношение учителей к школьникам.
«11 лет мучений. Нормальных учителей у меня было — считанные единицы, и почти все они, насколько я знаю, уже ушли из ЛИТа. В основном же это были лица, мягко скажем, незаинтересованные в качественном обучении и срывающиеся на учеников. Я очень рад, что выбрался отсюда живым и относительно здоровым ментально. Своих детей сюда не отдам ни под каким предлогом»;
«Училась в этом лицее несколько лет, позже переехала в другой город и была просто счастлива выбраться из этого кошмара. Отвратительная школа! Да, именно школа — от лицея тут одно название. Большинство учителей грубые, обучение жесткое, отношение к ученикам ужасное!».
Летом 2023 года, после того, как в Новосибирской области обнародовали результаты ЕГЭ, Atas.info составил список школ по итогам сдачи экзамена. Всего в него вошли около 30 учебных заведений.
В первой десятке оказались школы с самым высоким уровнем подготовки выпускников. Возглавил рейтинг СУНЦ НГУ, центр для одаренных студентов, затем инженерный лицей НГТУ, гимназия №15, МБОУ ЛИТ, Вторая гимназия, гимназия №4, гимназия №1, СОШ №96, гимназия №3 в Академгородке и ОЦ «Горностай».
Во второй десятке рейтинга оказалась школа-лицей №22, где обучаются дети известных жителей Новосибирска. Она заняла практически нижнее место в рейтинге. Ученики школы регулярно побеждают на олимпиадах, однако они больше не входят в топ-20 по результатам ЕГЭ.
Третью десятку лучших школ покинули почти все школы из районов Новосибирской области. В рейтинге остались только Доволенская СОШ №1 и гимназия №1 из Куйбышевского района.