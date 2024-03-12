Три квартиры вместо двух разыграют в викторине «Новосибирская область в истории РФ

Анкету нужно зарегистрировать на том же портале, указав свой номер телефона. С 15 по 17 марта ее следует опустить в специальную урну вблизи избирательного участка. Для тех, кто голосует дистанционно, тоже есть возможность поучаствовать в викторине — избирателям следует сделать скриншот о том, что голос принят. Главное — до подведения итогов викторины не забыть сохранить бумажный отрывной купон. Номера анкет победителей будут опубликованы на сайте акции и в соцсетях 15, 17 и 18 марта.