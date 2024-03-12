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Три квартиры разыграют в Новосибирске

Три квартиры вместо двух разыграют в викторине «Новосибирская область в истории РФ

12 марта 2024, 10:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Три квартиры разыграют в Новосибирске
В конце этой неделе в Новосибирской области пройдет викторина, по итогам которой будут разыграны недвижимость и автомобили. Ранее организаторы сообщали о возможности выиграть две квартиры, но из-за интереса к акции ставки повысили — теперь разыгрывают три жилплощади.
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Викторина «Новосибирская область в истории России» пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. О том, что в разыгрываться будут три квартиры сообщили организаторы, Фонд поддержки социальных инициатив «Единство».

«Мы увидели очень большой интерес к викторине среди жителей региона. Даже сами не ожидали. Тема оказалась настолько „горячей“, что викторина привлекла не только новых участников, но и спонсоров. Поэтому мы приняли решение — добавить еще один суперподарок — третью квартиру в областном центре», — пояснили организаторы.

Расширить призовой фонд удалось благодаря неравнодушным предпринимателям. Они откликнулись на предложение поддержать проект.

Помимо квартир у участвующих в викторине граждан будет возможность получить один из пяти внедорожников «Москвич» или другой подарок — также будут разыграны более 350 единиц бытовой техники и электроники — от телевизоров и холодильников до ноутбуков и смартфонов. Кроме того, будут распределены путевки в пансионаты региона.

Принять участие в акции можно, ответив на пять вопросов об истории Новосибирской области — для этого нужно заполнить специальную анкету. Ее выдают на работе или приносят волонтеры. Также бланк можно забрать самому в пункте выдачи до 14 марта. Актуальный список пунктов выдачи доступен на сайте акции.

Анкету нужно зарегистрировать на том же портале, указав свой номер телефона. С 15 по 17 марта ее следует опустить в специальную урну вблизи избирательного участка. Для тех, кто голосует дистанционно, тоже есть возможность поучаствовать в викторине — избирателям следует сделать скриншот о том, что голос принят. Главное — до подведения итогов викторины не забыть сохранить бумажный отрывной купон. Номера анкет победителей будут опубликованы на сайте акции и в соцсетях 15, 17 и 18 марта.

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#Политика#Новосибирская область#Выборы#Алина Гурицкая#Выборы президента 2024#Викторина
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