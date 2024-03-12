Улицу Нарымскую перекрыли из-за пожара — что горит

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Вечером 11 марта в Железнодорожном районе Новосибирска в двухэтажном административном здании на улице Советская, 77Б произошел пожар. Кадры тушения возгорания опубликовал телеграм-канала «АСТ-54 Black». По указанному адресу находятся салон красоты Lucky и премиальный фитнес-клуб Re-flex.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:58, пожарные прибыли через две минуты. Горел технический этаж. Пожар потушили в течение часа при помощи 27 человек и восьми единиц техники.
Площадь пожара составила около 80 кв. метров. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули девять человек. Обошлось без пострадавших.