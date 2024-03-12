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Published Сегодня, 16:02

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Updated Сегодня, 16:52

В Новосибирске огонь охватил здание с фитнес-клубом и салоном красоты

Улицу Нарымскую перекрыли из-за пожара — что горит

12 марта 2024, 16:02
Фото: кадры из видео телеграм-канала «АСТ-54 Black»

В Новосибирске огонь охватил здание с фитнес-клубом и салоном красоты

По указанному адресу находятся салон красоты Lucky и премиальный фитнес-клуб Re-flex.

Вечером 11 марта в Железнодорожном районе Новосибирска в двухэтажном административном здании на улице Советская, 77Б произошел пожар. Кадры тушения возгорания опубликовал телеграм-канала «АСТ-54 Black». По указанному адресу находятся салон красоты Lucky и премиальный фитнес-клуб Re-flex.

Видео: кадры из видео телеграм-канала «АСТ-54 Black»

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:58, пожарные прибыли через две минуты. Горел технический этаж. Пожар потушили в течение часа при помощи 27 человек и восьми единиц техники.

Площадь пожара составила около 80 кв. метров. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули девять человек. Обошлось без пострадавших.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#МЧС#Фитнес-клуб#Салон красоты#Алёна Рогонова
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